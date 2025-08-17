บีวายดี ซีไลอ้อน 7 สิงโตทะเลทรงพลัง

|ผู้เขียน
|นายพล
บีวายดี ซีไลอ้อน7
สิงโตทะเลทรงพลัง
ค่ายบีวายดีจากจีนกำลังมาแรง ส่งรถยนต์ไฟฟ้า 100% บุกหนัก ล่าสุดออกรุ่นใหม่ปลั๊กอินไฮบริดออกมาตีตลาดรถญี่ปุ่น ด้วยจุดแข็งเป็นผู้พัฒนาแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลก และเปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่น โดนใจใครหลายคน
อย่างรุ่น BYD Sealion 7 (บีวายดี ซีไลอ้อน 7) รถยนต์ไฟฟ้า แบบ SUV สมรรถนะสูง ยาว 4,830 มิลลิเมตร กว้าง 1,925 มิลลิเมตร ความสูง 1,620 มิลลิเมตร ระยะห่างของล้อ คู่หน้า/คู่หลัง 1,660/1,660 มิลลิเมตร ระยะฐานล้อ 2,930 มิลลิเมตร ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก 157 (Premium), 163 (AWD Performance) มิลลิเมตร
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.85 เมตร ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย 500 ลิตร ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า 58 ลิตร น้ำหนักรถเปล่า 2,225 (Premium), 2,340 (AWD Performance) กิโลกรัม จำนวน 5 ที่นั่ง
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ รุ่น Premium ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 230 กิโลวัตต์ หรือ 313 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 380 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ BYD Blade Battery ความจุ 82.5 kWh รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC ด้วยหัวชาร์จ Type 2 สูงสุด 11 Kw และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC ด้วยหัวชาร์จ CCS2 สูงสุด 150 kW พร้อมระบบ V2L (Vehicle to Load) ตัวเลขสมรรถนะเคลมจากโรงงาน อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 6.7 วินาที ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ทำได้ 567 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC)
ส่วนรุ่น AWD Performance ขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา AWD ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 390 กิโลวัตต์ หรือ 530 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 690 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ BYD Blade Battery ความจุ 82.5 kWh รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC ด้วยหัวชาร์จ Type 2 สูงสุด 11 Kw และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC ด้วยหัวชาร์จ CCS2 สูงสุด 150 kW พร้อมระบบ V2L (Vehicle to Load) ตัวเลขสมรรถนะเคลมจากโรงงาน อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 4.5 วินาที ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ทำได้ 542 กม. (NEDC)
ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง 230 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง 380 นิวตัน-เมตร กำลังรวมสูงสุด 230 (Premium), 390 (AWD Performance) กิโลวัตต์ แรงบิดรวมสูงสุด 380 (Premium), 690 (AWD Performance) นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 6.7 (Premium), 4.5 (AWD Performance) วินาที ประเภทแบตเตอรี่ BYD Blade Battery ความจุสูงสุด 82.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า ปีกนกคู่ ระบบกันสะเทือนด้านหลัง มัลติลิงก์ ระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติตามความเร็วแบบ FSD: ด้านหน้าและด้านหลัง ระบบเบรกด้านหน้า ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศและรูระบายอากาศ ระบบเบรกด้านหลัง ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ
ล้ออัลลอย 19 นิ้ว (Premium), 20 นิ้ว (AWD Performance) ขนาดยาง ด้านหน้า – 235/50 R19, ด้านหลัง – 255/45 R19 (Premium), 245/45 R20 (AWD Performance)
ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC: 567 (Premium), 542 (AWD Performance) กิโลเมตร รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 – กำลังสูงสุด 11 kW รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 – กำลังสูงสุด 150 kW สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) ระบบ VtoL (Vehicle to Load) อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking)
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะเพิ่มเติมในรุ่น AWD Performance ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า มอเตอร์อะซิงโครนัส กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า 160 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า 310 นิวตัน-เมตร
คาลิปเปอร์เบรก สีแดง (สีพิเศษ)
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ไฟหน้าแบบ LED ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
ไฟท้ายแบบ LED ไฟตัดหมอกด้านหลัง ระบบไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ Sequential ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED หลังคากระจกแบบพาโนรามิก พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า มือจับประตูไฟฟ้าแบบเก็บได้ ประตูท้ายไฟฟ้า ประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง กระจกด้านหน้าเก็บเสียงแบบสองชั้น กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (DP-EPS) พวงมาลัยแบบหุ้มหนังแท้ NAPPA ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด 10.25 นิ้ว กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง เบาะนั่งแบบหุ้มหนังแท้ NAPPA เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบพนักพิงดันหลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมที่พักขาปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ Welcome Seat เบาะนั่งผู้ขับขี่ เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 ที่วางแก้วด้านหน้าแบบปรับระดับได้ ที่พักแขนตรงกลางด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ใบ ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB Dynamic Mood Lights) ไฟส่องแผนที่แบบ LED ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ และจุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัยคู่หน้า-ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า, ถุงลมนิรภัยด้านข้าง-ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า, ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง, ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า, ถุงลมนิรภัยด้านข้าง-ผู้โดยสารตอนหลัง, เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 จังหวะ, เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และดึงกลับอัตโนมัติ, ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง, ระบบล็อกประตูป้องกันเด็กไฟฟ้า, กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา, เซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง, เซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง
มีระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC), ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS), ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD), ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH), ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC), ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ, ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ (ITAC), ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC), ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC), ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR), ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLI), ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC), ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB), ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW), ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW), ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP), ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA), ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTA)
มีระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTB), ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA), ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB), ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA), ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD), ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW), ระบบช่วยแจ้งเตือนอันตรายจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (DMS), ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
มีระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า 15.6 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เครื่องเสียง DYNAUDIO พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย แผนที่พร้อมระบบนำทาง มิวสิกสตรีมมิ่ง ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องจ่ายไฟ 12V รองรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (OTA)
มีระบบ Keyless Entry และ Keyless Start ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) BYD Digital Key ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (กำลังสูงสุด 50W) ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน พร้อมระบบทำความร้อน ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง ระบบกรองอากาศ IONIZER ระบบกรองฝุ่น PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95)
วางจำหน่ายในไทย 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Premium ราคา 1,149,000 บาท และรุ่น AWD Performance ราคา 1,249,000 บาท
โดยรวม BYD Sealion 7 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง ดีไซน์เด่น เทคโนโลยีล้ำสมัย ถ้าทำใจได้เรื่องการชาร์จไฟและปัญหาต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าได้ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ
นายพล