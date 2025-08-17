โชว์รูมประชาชื่น 17 สิงหาคม 2568
⦁⦁… บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำ “TOYOTA GR Supra Track Edition” (โตโยต้า จีอาร์ ซูปรา แทรค อีดิชั่น) โฉมสุดท้ายประจำเจเนอเรชั่นที่ 5 ในประเทศไทย จากฝีมือการพัฒนาโดย โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง เครื่องยนต์ 3.0 ลิตร แบบหกสูบเรียง เครื่องยนต์วางหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง (inline-six-cylinder engine) เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ กำลังสูงสุด 387 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ปรับแต่งองค์ประกอบโครงสร้างตัวรถให้แข็งแกร่ง ทำงานกับเทคโนโลยีชั้นสูง ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION ช่วยปรับการทำงานอัตโนมัติให้เข้ากับรูปแบบการขับขี่และสภาพถนน พร้อมสีพิเศษ ดำ Matte Black ราคา 5,749,000 บาท และทางเลือก รุ่นมาตรฐาน ราคา 5,349,000 บาท เปิดรับจองผ่าน จีอาร์ การาจ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า จีอาร์ เพอร์ฟอร์มานซ์ อย่างเป็นทางการ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ จำนวนจำกัด …⦁⦁
⦁⦁… สินชัย ลาภสิริผล รองสาขาบริษัท ทีพีจีเอ็กซ์ จำกัด (TPG X) บริษัทในเครือตรีเพชรซิสเต็มส์ เห็นโอกาสทางการเติบโตด้านเทคโนโลยียานยนต์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวไปอีกขั้น จึงประกาศร่วมมือกับ บริษัท เลมอน-เอด (ประเทศไทย) จำกัด (Lemonaide) ผู้นำการให้บริการด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับตลาดรถยนต์มือสองแบบครบวงจรในรูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) พร้อมด้วยพันธมิตรกลุ่มนักลงทุนชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ Wavemaker Venture Capital Nogle (Fintech Powerhouse) และกองทุน 500 TukTuks เพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและผลักดันธุรกิจไทยสู่อาเซียน …⦁⦁
⦁⦁… บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดตัว “The M.O.V.E. by Honda” ศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งแรกของแบรนด์ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 15 ส.ค.68 จนถึง 30 พ.ย.69 ณ EM GLASS ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ขอเชิญมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแห่งอนาคต ผ่านทั้ง 5 ประสาทสัมผัสในโซนมัลติเซนซอรี ผสานนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับอารมณ์ ความรู้สึก และวิถีแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Sense the Synergy” จะได้ชมเทคโนโลยี ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเทคโนโลยีการเคลื่อนที่แห่งอนาคต …⦁⦁
⦁⦁… สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เทวัญ ลิปตพัลลภ รมช.ศึกษาธิการ ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารมาสด้า ร่วมเปิดตัวสโมสร นักกีฬา ผู้สนับสนุนและชุดแข่งขันในฤดูกาล 2025/26 ภายใต้ธีม “SWATCAT REBORN เริ่ม ลุย ใหม่” ตั้งเป้าคว้าอันดับดีที่สุด พร้อมคว้าชัยชนะส่งความสุขคืนสู่แฟนบอลทั่วประเทศและชาวโคราช โดยมีผู้บริหารสโมสร ผู้สนับสนุน และแฟนคลับ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ที่เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา …⦁⦁