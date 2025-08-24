โชว์รูมประชาชื่น 24 สิงหาคม 2568
⦁⦁… เปิดฉากแล้ว งาน “บิ๊ก มอเตอร์ เซล 2025” งานมอเตอร์โชว์หน้าฝน หลายคนมองว่าเป็นช่วงโลว์ซีซั่นวงการยานยนต์ แต่ที่จริงคึกคักไม่แพ้งานต้นปีและปลายปี เพราะบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด นำโดย “น้ารวย” จรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน BIG MOTOR SALE 2025 มี 2 หลานปู่ เป็นคนรุ่นใหม่ แพรว ขันมณี แอมบาสเดอร์กิตติมศักดิ์ BIG MOTOR SALE 2025 และ พลอย ขันมณี แอมบาสเดอร์ กิตติมศักดิ์ BIG MOTOR SALE 2025 มาเสริมทัพ โดยปีนี้นอกจากจะจัดใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราจะยกโชว์รูมมาขายที่นี่!” ฉลองปีที่ 12 ของการจัดงาน ยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอย่าง บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ในเครือสยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดงาน “บางกอก ออโต้ ซาลอน” นำงานแสดงและจำหน่ายยานยนต์ทั้ง 2 งานมาจัดต่อเนื่องกัน เพื่อเพิ่มอรรถรสการชมงาน มา 1 งานได้ถึง 2 ฟีล ทั้งเลือกซื้อรถใหม่และช้อปของแต่งรถครบที่เดียว พร้อมทั้งมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยอดนิยม บอย พีซเมคเกอร์, ป๊อบ ปองกูล, ยูกิ ไหทองคำ, วงเก็ทสึโนว่า และวงสุนทราภรณ์ เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22-วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค.68 (วันธรรมดา 12.00-21.00 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ 11.00-21.00 น.) ณ ไบเทค บางนา ผู้พิการ ผู้อาวุโสอายุ 60 ปีขึ้นไป นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าชมฟรี …⦁⦁
⦁⦁… ในงานนี้ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ถือโอกาสเปิดตัว ฮอนด้า แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่ เพิ่มฟีเจอร์ ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Information – BSI) ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (Cross Traffic Monitor – CTM) ในทุกรุ่นย่อย อัพลุคใหม่ เสริมความสปอร์ต ในทุกรุ่นย่อย ได้แก่ กันชนล่าง ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง สีเดียวกับตัวรถทุกรุ่นย่อย แถบตกแต่งมุมไฟหน้าสีใสและสีดำทุกรุ่นย่อย กรอบไฟหน้าสีเดียวกับตัวรถทุกรุ่นย่อย ช่องดักอากาศข้างกันชนสีดำ ในรุ่น e:HEV RS ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว เปลี่ยนจากสีเงิน เป็น Gloss Black ในรุ่น e:HEV E พร้อมราคาใหม่ รุ่น e:HEV E ราคา 1,479,000 บาท ลดลง 5 หมื่น รุ่น e:HEV EL ราคา 1,599,000 บาท ลดลง 7 หมื่น และรุ่น e:HEV RS ราคา 1,729,000 บาท ลดลง 7 หมื่น พร้อมข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ย 0.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี หรือ ดอกเบี้ย 1.99% รับ Honda Exclusive Care 5 ปี เมื่อจองตั้งแต่ 22 ส.ค.68-30 ก.ย.68 และรับรถภายใน 31 ต.ค.68 …⦁⦁
⦁⦁… งานเดียวกันนี้ ก็จะได้ยลโฉม โตโยต้า เอทีฟ ยาริส ไฮบริด ใหม่ ทั้งรุ่น HEV Premium และรุ่น HEV GR Sport เครื่องยนต์ไฮบริด 2NR-VEX ขนาด 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 111 แรงม้า อัตราการใช้เชื้อเพลิงสูงสุด 29.4 กม.ต่อลิตร (อ้างอิงจาก ECO Sticker ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ ในรุ่น HEV Premium) มีให้เลือก รุ่น HEV GR Sport ราคา 779,000 บาท บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รุ่น HEV Premium ราคา 729,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาพิเศษช่วงแนะนำ ตั้งแต่ 21 ส.ค.68 ถึง 31 ธ.ค.68 รุ่น HEV GR Sport ราคา 769,000 บาท และรุ่น HEV Premium ราคา 719,000 บาท พร้อมขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCFR Plus+ มูลค่า 12,000 บาท ขยายระยะรับประกันสูงสุด 5 ปี หรือ 150,000 กม. และขยายระยะเวลารับรองแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี และระบบไฮบริด 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง เมื่อเข้าเช็กระยะตามกำหนด (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) นอกจากนี้ ยังเปิดรับจองสิทธิ โตโยต้า bZ4X รุ่นใหม่ รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ 100% หรือ BEV อเนกประสงค์ กลุ่ม D-Segment ใหม่ นำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่น (CBU) ระยะขับได้ถึง 600 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ภายใต้มาตรฐาน NEDC ราคาเริ่มต้นที่ 1,5xx,xxx บาท และรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ ราคาเริ่มต้น 1,6xx,xxx บาท จะประกาศราคากลาง ต.ค.นี้ เริ่มส่งมอบ พ.ย.นี้ ตั้งเป้ายอดขายถึง 6,000 คันช่วงปีแรก …⦁⦁
⦁⦁… ส่วน ค่ายมาสด้า ไม่มีแผ่ว ล่าสุดขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายต่อเนื่อง จับมือกลุ่มอารีมิตร ผู้จำหน่ายรถยนต์มาสด้าอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2560 นำโดย พิกุล อุตรนคร กรรมการผู้จัดการ และ ณัฐพล อุตรนคร กรรมการผู้จัดการขาย บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ครอบคลุม 3 จังหวัด ก่อนหน้านี้ทุ่มลงทุนในกาฬสินธุ์ 120 ล้านบาท และมหาสารคามอีก 100 ล้านบาท เตรียมสยายปีกบุกไปร้อยเอ็ดเริ่มตุลาคมนี้ ควักเงินลงทุนอีก 100 ล้านบาท โดยจะมอบข้อเสนอพิเศษ เนื่องในโอกาสเปิดโชว์รูมใหม่ เร็วๆ นี้ เมื่อจองรถมาสด้า รับโชค 2 ต่อ รวมมูลค่า 190,000 บาท ต่อที่ 1 ลุ้นรับโชครางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท ต่อที่ 2 รับบัตรน้ำมันรวมมูลค่า 140,000 บาท และเมื่อนำรถมาสด้าเข้ารับบริการที่อารีมิตร ลุ้นรับโชคคูปองส่วนลดทันที มูลค่าสูงสุด 500 บาท วันนี้ถึง 31 ส.ค.68 ดังนั้น ไม่ต้องถามว่ามั่นใจมาสด้าแค่ไหน …⦁⦁