เอ็กซ์เผิง เปิดตัว New G6 เอสยูวีคูเป้ใหม่ ชาร์จแค่ 12 นาที เริ่ม 1.3 ล้านบาท

เอ็กซ์เผิง เปิดตัว New G6 เอสยูวีคูเป้ใหม่ปี 2025 ชาร์จแค่ 12 นาที เริ่ม 1.3 ล้านบาท
เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ‘เอ็กซ์เผิง’ ภายใต้ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA เขย่างาน BIG MOTOR SALE 2025 ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ชูไฮไลท์เด็ด เอ็กซ์เผิง G6 ปรับโฉมใหม่สุดว้าว
อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า เอ็กซ์เผิง ขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ งาน BIG Motor Sale ปีนี้ เรารังสรรค์บูธจัดแสดงนวัตกรรมสุดล้ำ ภายใต้แนวคิด ‘CONNEXT, NOW’ ได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์คอนเซปต์ ‘LIVE THE NEXT, NOW’ ที่เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของอนาคต สะท้อนตัวตนของแบรนด์ในเวทีระดับโลกและประเทศไทย พบกับยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ทั้ง G6 โฉมใหม่ และ X9 EXECUTIVE พร้อมสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ‘Iron’ เชิญสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
เอ็กซ์เผิง G6 ใหม่ The NEXT Intelligent SUV ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสุดไฮเทค
เอ็กซ์เผิง ‘New G6’ เอสยูวีไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นล่าสุด ครั้งแรกกับการใช้แบตเตอรี่ 5C ทุกรุ่นย่อย รองรับกระแสไฟสูงสุด 451 kW ใช้เวลาชาร์จจาก 10-80% เพียง 12 นาที ปรับโฉมทั้งภายนอกและห้องโดยสาร รูปลักษณ์ด้านหน้า มาพร้อมเดย์ไทม์รันนิงไลท์แบบใหม่ พาดยาวเป็นเส้นเดียว พร้อมโลโก้ เอ็กซ์เผิง บนฝากระโปรง เปลี่ยนฝาท้ายและกันชนหลังแบบ C-Ring เพิ่มความปอร์ต
ห้องโดยสารติดตั้งจอกลางและจอหน้าผู้ขับแบบใหม่ ขนาด 15.6 และ 10.25 นิ้ว กระจกมองหลังสามารถแสดงภาพจากกล้อง แท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนแอมเบียนไลท์ พร้อมแผงประตูลายใหม่ พร้อมล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว ลายใหม่
และครั้งนี้มีการเพิ่มรุ่น ‘AWD Performance’ ที่ติดตั้งมอเตอร์คู่ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD-All Wheel Drive) ให้กำลัง 486 แรงม้า (PS) แรงบิด 600 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายใน 4.13 วินาที โดยตัวถังมี 5 สีให้เลือก คือ ม่วง (Stellar Purple), ขาว (Arctic White), เทา (Graphite Gray) และดำ (Midnight Black) พิเศษเฉพาะรุ่น AWD Performance ใช้สีดำ ‘Black Edition’ พร้อมล้ออัลลอยรมดำ ดุดันแบบสุดๆ
เอ็กซ์เผิง X9 EXECUTIVE และ X9 LUXURY รถตู้ไฟฟ้าทรงสปอร์ตอัจฉริยะระดับแฟลกชิป
เอ็กซ์เผิง X9 ‘EXECUTIVE’ อัลตราสมาร์ทคูเป้เอ็มพีวี ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานสำหรับทุกกลุ่ม ครั้งแรกกับเบาะนั่งแถวที่สองแบบ Zero Gravity ระดับเฟิร์สคลาส ปรับไฟฟ้าได้ 14 ทิศทาง มาพร้อมช่อง ทางเดินระหว่างเบาะแถวที่สอง และที่ชาร์จแบบไร้สาย
โดยเบาะแถวที่สามสามารถพับราบด้วยระบบไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 800 โวลต์ ขนาด 101.5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง วิ่งได้ไกล 690 กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ (NEDC) รองรับความเร็วในการชาร์จถึง 317 กิโลวัตต์ ติดตั้งจอภาพขนาด 21.4 นิ้ว ขับกล่อมด้วยลำโพง XOPERA 23 ตำแหน่ง ติดตั้งชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8295 เด่นด้วยระบบเลี้ยว 4 ล้อ ช่วยให้วงเลี้ยวแคบเพียง 5.4 เมตร มาพร้อมช่วงล่างถุงลม Dual-Chamber สามารถปรับสูง-ต่ำและความหนืดได้ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ขณะที่ X9 LUXURY มาพร้อมเบาะหนังแท้แนปป้า ผสาน Zero-gravity Seat หรูหรามีระดับ เบาะนั่งแถวสองปรับไฟฟ้า 18 ทิศทาง พร้อม Wireless Charger 50w
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จอง ‘New G6’ และ ‘X9’ ภายในเดือนสิงหาคม 2568
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อมพรบ. นาน 1 ปี*
ฟรี Wallbox พร้อมติดตั้ง*
ฟรี สายชาร์จฉุกเฉิน 1 ชุด*
รับประกันคุณภาพรถยนต์ นาน 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร*
รับประกันแบตเตอรี่ และมอเตอร์ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร*
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี*
พิเศษ คะแนนสะสม MOBILIFE 6,000 คะแนน สำหรับ ‘New G6’ และ 9,000 คะแนน สำหรับ ‘X9’*
พร้อมกันนี้ เอ็กซ์เผิง สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริการหลังการขาย ผ่านโปรแกรม ‘XPENG ASEAN Borderless Warranty’ มาตรฐานการรับประกันไร้พรมแดน ครอบคลุมมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อให้เจ้าของรถ เอ็กซ์เผิง สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างมั่นใจ
ราคาของรถยนต์ เอ็กซ์เผิง ทุกรุ่น
New G6 (Long Range) ราคา 1,349,000 บาท*
New G6 (AWD Performace) ราคา 1,489,000 บาท*
X9 EXECUTIVE ราคา 2,499,000 บาท*
X9 LUXURY ราคา 2,749,000 บาท*
เชิญสัมผัสและทดลองขับ เอ็กซ์เผิง ‘New G6’ และ เอ็กซ์เผิง ‘X9 EXECUTIVE’ ได้ที่งาน BIG MOTOR SALE บูธ A24 ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคมนี้ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และโชว์รูม เอ็กซ์เผิง 15 สาขาทั่วประเทศ