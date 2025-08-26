ส่อง SUZUKI JIMNY ออฟโรดรุ่นเล็ก สมรรถนะไม่ธรรมดา กับราคาสตาร์ต 1.7 ล้านบาท
เรียกว่าเป็นรถรุ่นหนึ่ง ที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ สำหรับ SUZUKI JIMNY ออฟโร้ดรุ่นเล็ก สเปกไม่ธรรมดา
ซูซูกิ จิมนี่ ใหม่นี้ ถูกพัฒนาและออกแบบภายใต้ Jimny DNA ที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัวต่อเนื่องยาวนานมาเกือบ 50 ปี เป็นเจเนเรชั่นที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Authentic compact 4WD รถยนต์ออฟโรดขนาดคอมแพ็คกับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เคยเปลี่ยน สมรรถนะเกินตัวกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD
มาพร้อมขุมพลังใหม่ เครื่องยนต์เบนซิน รหัส K15B แบบ 4 สูบ ขนาด 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 102 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 130 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที จับคู่เกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ALLGRIP PRO และ Low Transfer Gear ที่สามารถปรับการทำงานระหว่างระบบขับเคลื่อน 4 ล้อและ 2 ล้อได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และยังขับขี่คล่องตัวด้วยรัศมีวงเลี้ยว 4.9 เมตร
ดีไซน์ภายนอก ถอดแบบมาจากโมเดลในตำนานที่ยังคงคลาสสิค น่าหลงใหล ที่ผู้รักการผจญภัยต่างคุ้นเคยมาจนถึงปัจจุบัน ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ ดีไซน์ทรงกลม เปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมที่ฉีดทำความสะอาด เคลียร์ชัดทุกเส้นทาง ไฟท้าย LED โดดเด่น ชัดเจน ระยะไกล ซุ้มล้อสีดำรอบคัน มีสไตล์พร้อมลุยทุกเส้นทาง กระจังหน้าแนวตั้ง ดีไซน์คมเข้ม ดุดัน ฉบับออฟโรด
ภายใน ดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมรองรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ ห้องโดยสาร โปร่ง กว้าง สบาย พวงมาลับฟังก์ชัน สามารถล็อกความเร็วด้วยระบบ Cruise Control พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัย ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ มีจอสัมผัส 7 นิ้ว รองรับความบันเทิงหลากหลาย กับ Suzuki Smart Connect ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับโลกดิจิตอล พร้อมระบบนำทางอัจฉริยะ รองรับ Apple CarPlay มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
พร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยขับเคลื่อน 2 ล้อบนพื้นปกติ และ ขับขี่ปลอดภัยด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เมื่อถนนลื่น ทางลาดชัน หรือฝนตกหนัก ทั้งเพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนเส้นทางพื้นโคลน บนทางลาดชันและเคลื่อนออกจากหลุมบ่อได้ง่ายขึ้น
มีสีให้เลือกทั้งหมด 7 สีแบ่งเป็นสีโมโนโทน คือ สีขาว สีดำ สีเทาและสีเขียว พร้อมกับ สีทูโทน คือ สี KINETIC YELLOW-BLACK สี BRISK BLUE-BLACK และสี CHIFFON IVORY-BLACK
All New Suzuki JIMNY เปิดจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ AT (Monotone) ราคา 1,760,000 และ AT (Two-Tone) ราคา 1,790,000