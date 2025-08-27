นิสสันระส่ำ หุ้นร่วงหนัก หลัง เมอร์เซเดส-เบนซ์ เทขายหุ้น กว่าหมื่นล้านบาท
รอยเตอร์ รายงานว่า กองทุนบำนาญของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมัน ได้ขายหุ้นทั้งหมดใน นิสสัน มอเตอร์ ของญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่า 47,830 ล้านเยน หรือราว 324.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 10,495 ล้านบาท จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว
ราคาหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ปิดตลาดวานนี้ ลดลงมากกว่า 6% หลังจากเบนซ์ ประกาศข่าวว่าจะขายหุ้น 3.8% ซึ่งถือเป็นการลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดนับแต่เดือนกรกฎาคม
หุ้นของนิสสัน ร่วงลงนับตั้งแต่มีข่าว สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับโอกาสการฟื้นตัวของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาภาษีศุลกากร และ ยอดขายที่ลดลงในตลาดสำคัญๆ อย่าง สหรัฐอเมริกา และจีน
นิสสัน ประสบภาวะขาดทุน 535 ล้านดอลลาร์ ในช่วงไตรมาสที่ 2
การขายหุ้นครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่นิสสันได้ตกลงกับ เรโนลต์ พันธมิตรเก่าแก่และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด เมื่อต้นปี โดยได้เปิดการเจรจาแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยลดสัดสีวนการถือหุ้นที่จำเป็นลงเหลือ 10% จาก 15%
เบนซ์ ขายหุ้นนิสสันในราคาหุ้นละ 341.3 เยน ซึ่งลดลง 5.98% จากราคาปิดตลาดของนิสสันเมื่อวันจันทร์ที่ 363 เยน ตามข้อมูลในเอกสารเงื่อนไขการซื้อขาย
แหล่งข่าวไม่ออกนาม กล่าวว่า ความต้องการซื้อมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ นักลงทุน 10 อันดับแรกในข้อตกลง ได้รับการจัดสรรหุ้นประมาณ 70% ของหุ้นที่ขายได้
นิสสันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น และ เมอร์เซเดส เบนซ์ ยังไม่ออกความเห็นใดๆ ในทันที นอกเหนือจากแถลงการณ์ก่อนหน้านี้
โฆษกของบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมัน กล่าวว่า หุ้นของนิสสัน ซึ่งถูกโอนเข้าไปยังสินทรัพย์กองทุนบำเหน็จบำนาญในปี 2559 ไม่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และการขายครั้งนี้เป็นการเคลียร์พอร์ตของบริษัท