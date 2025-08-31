|ผู้เขียน
|นายพล
บีเอ็ม เอ็ม440ไอ
เสน่ห์‘เบนซิน’
สปอร์ตหรูคูเป้
การพัฒนานวัตกรรมในโลกยานยนต์ปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหม่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกำลังคืบคลานเข้ามา
ทำให้รถยนต์ระบบสันดาปโดยใช้น้ำมันเป็นพลังงานขับเคลื่อน กำลังจะถูกแทนที่ด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
โดยเฉพาะรถยนต์ประเภทไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ หรือรถยนต์สมรรถนะสูงโดยใช้พลังงานจากน้ำมัน เป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับคนที่ชอบขับรถแรง
สำหรับค่ายบีเอ็มดับเบิลยู ยังคงมีให้เลือกหลากหลายรุ่น
โดยเฉพาะ บีเอ็มดับเบิลยู เอ็ม440ไอ เอ็กซ์ไดรฟ์ คูเป้ (BMW M440i xDrive Coup?) ถือเป็นรถยนต์สมรรถนะสูงแถวหน้าอีกรุ่นในตลาดกลุ่มนี้
ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ทวินพาวเวอร์ เทอร์โบ 6 สูบ กำลังแรงถึงใจ ทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ให้พละกำลังสูงสุด 285 กิโลวัตต์ หรือ 387 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.5 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรวมจากผล อีโค สติ๊กเกอร์ 12.8 กิโลเมตร/ลิตร 12.8; การปล่อย CO2 อยู่ที่ 178 กรัม/กม.
รุ่นนี้มี ฟีเจอร์ Sprint เพิ่มมาในแพคเกจ M Sport Pro ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดึงพลังของเครื่องยนต์ออกมาให้เต็มพิกัดมากขึ้น เพื่อการเร่งความเร็วในระยะสั้นไม่เกิน 10 วินาที พร้อมเสียงเครื่องยนต์ดุดันให้ได้อารมณ์สมกับสมรรถนะ
ขณะที่ระบบกันสะเทือน Adaptive M และเฟืองท้ายแบบ M Sport เพิ่มความแม่นยำในการควบคุมและช่วยให้ขับสนุก
การออกแบบภายนอก เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในรถยนต์บีเอ็มฯรุ่นใหม่ๆ
จากกระจังหน้าไตคู่แบบชิ้นเดียวดีไซน์ใหม่เสริมลุคยนตรกรรมสมรรถนะสูง และยังทำสีกระจังหน้าแยกส่วนกัน เพื่อเน้นความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน
ไฟหน้าโฉมใหม่ มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ ไฟขับขี่ตอนกลางวันในดีไซน์แนวตั้ง
บีเอ็มดับเบิลยู M440i xDrive ใหม่ มาพร้อมชุดแต่ง เอ็ม สปอร์ต โปร (M Sport Pro) รูปลักษณ์ดูแข็งแกร่ง สะท้อนความสปอร์ตตามสไตล์ชุดแต่งจากค่ายบีเอ็มดับเบิลยู
ไม่ว่าจะเป็นล้ออัลลอยน้ำหนักเบา M ขนาด 19 นิ้ว แบบ ดับเบิล สโปก สีดำ เจ็ท แบล๊ก ไฟหน้า อแดพทีฟ แอลอีดี พร้อมไฟท้ายเลเซอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ตระกูล M อย่างบีเอ็มดับเบิลยู M4 CSL และเป็นครั้งแรกที่ไฟท้ายของรถยนต์ BMW มาพร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์ความแม่นยำสูง
ฝาครอบกระจกมองข้าง M HP กระจังหน้าทรงไตคู่ในสีดำเงา พร้อมสัญลักษณ์ M ที่ด้านข้าง คาลิเปอร์เบรก M Sport สีแดงเงา เข้าคู่กับชุดแต่ง เอ็ม ไฮ-กลอส ชาโดว์ไลน์ (M high-gloss Shadowline) ทำให้ด้านข้างดูโฉบเฉี่ยว พร้อมด้วย สปอยเลอร์ M สีดำ แบล๊ก แซฟไฟร์ (Black Sapphire)
ส่วนภายในห้องโดยสารเน้นความสปอร์ต ด้วยเบาะนั่ง M Sport ด้านหน้า พร้อมเข็มขัดนิรภัย M ให้ความกระชับ
ระบบเสียงเซอร์ราวด์ ฮาร์มาน การ์ดอน (Harman Kardon)
งานออกแบบภายในต้องการสะท้อนทั้งความหรูและความแรง ผ่านชุดแต่ง เอ็ม คาร์บอน ไฟเบอร์(M Carbon Fibre)
ช่องอากาศดีไซน์ใหม่บริเวณแผงหน้าปัดสามารถควบคุมได้ผ่านก้านปรับแยกส่วน เพื่อให้การหมุนเวียนอากาศสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
เบาะหนัง เวอร์นาสกา (Vernasca) สีดำตัดขอบด้วยสีแดง ทำให้ดูสะดุดตาขึ้น เติมลุคสปอร์ตให้กับห้องโดยสาร
หน้าจอโฉมใหม่พร้อม ควิก ซีเลคต์ (QuickSelect) เมนูการเลือกไอเทมได้อย่างรวดเร็ว ให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว เสริมด้วยระบบ BMW Operating System 8.5 เพื่อช่วยให้สัมผัสกับความบันเทิงและติดต่อสื่อสารสั่งการรถยนต์ได้ง่าย ผ่านระบบควบคุมด้วยเสียงพูดอัจฉริยะ BMW Intelligent Personal Assistant พร้อมนำเสนอฟังก์ชั่นใช้งานต่างๆ เกี่ยวกับรถ
สามารถตรวจสอบสถานะของรถยนต์ เปรียบเทียบราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และนัดหมายเข้ารับบริการได้สะดวก เพราะมีระบบ My BMW App เชื่อมต่อเข้ากับรถยนต์โดยตรง
มีระบบ ไดรฟ์วิ่ง แอสสิสแทนท์ โปรเฟสชั่นแนล (Driving Assistant Professional) จะช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องเดินรถ และเว้นระยะจากรถคันหน้าอย่างปลอดภัย รองรับความเร็วสูงสุดถึง 210 กม./ชม. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ โดยเฉพาะเมื่อการจราจรเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่ง และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รถยนต์จะหยุดจนสนิท และออกตัวเดินทางต่อโดยอัตโนมัติ
มีระบบ พาร์คกิ้ง แอสสิสแทนท์ พลัส (Parking Assistant Plus) ช่วยให้มองเห็นแบบรอบด้านขณะจอดรถ พร้อมกล้องเพิ่ม ทำหน้าที่ส่งภาพบริเวณโดยรอบรถแบบ 3 มิติขึ้นบนจอแสดงการควบคุมโดยตรง ทำให้เห็นพื้นที่รอบรถได้ทันที
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ครบครัน ทั้งบีเอ็มดับเบิลยู เฮด-อัพ ดิสเพลย์ (BMW Head-Up Display), Parking Assistant Plus และ แอ๊กทีฟ ครุยส์ คอนโทรล (Active Cruise Control) พร้อมฟังก์
ชั่น สต็อป แอนด์ โก (Stop&Go) สามารถใช้งานได้ผ่านหน้าจอแสดงผลดิจิทัล บีเอ็มดับเบิลยู ไลฟ์ ค็อกพิท โปรเฟสชั่นแนล (BMW Live Cockpit Professional) พร้อมระบบปฏิบัติการ บีเอ็มดับเบิลยู โอเปอเรติ้ง ซิสเท็ม (BMW Operating System) 8.5
บีเอ็มดับเบิลยู เอ็ม440ไอ เอ็กซ์ไดรฟ์ คูเป้ ราคา 5,299,000 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมแพคเกจ BSI Standard
โดยภาพรวมเป็นรถสปอร์ตคูเป้หรู สมรรถนะสูง เทคโนโลยีล้ำสมัย เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงที่ชอบขับรถเอง ทั้งใช้ทำงานหรือเดินทางไกล สะท้อนรสนิยมหรูและแรง
ถือว่าเป็นรถหรูแรงที่ยังหลงเหลือ เป็นตัวเลือกในกลุ่มรถสันดาปภายในเหลือน้อยลงเต็มทีในตลาดรถยนต์ เพราะส่วนใหญ่จะไปทางรถไฟฟ้ากันหมดแล้ว
แต่หลายคนก็ยังคงชอบรถยนต์ประเภทนี้ เพราะขับสนุกเร้าใจได้อารมณ์กว่ารถแรงแบบอีวีหรือรถไฟฟ้า 100%
