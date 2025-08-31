โชว์รูมประชาชื่น 31 ส.ค. 2568
⦁⦁ … ค่ายฮอนด้า จัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนครบวงจร ในงาน Japan Mobility Show 2025 ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงทางทะเลและทางอากาศ ไฮไลต์สำคัญปีนี้ รถยนต์ไฟฟ้า Honda 0 Series มีแผนเปิดตัวทั่วโลกปี 2026 รถยนต์ซีดานไฟฟ้าต้นแบบ ฮอนด้า ซีโร่ ซาลูน (Honda 0 Saloon Prototype) เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่น เป็น Flagship Model ของซีรีส์ พัฒนาขึ้นจากการออกแบบโครงสร้างตัวรถสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะ มาพร้อมเทคโนโลยีแห่งอนาคต และฮอนด้า ซีโร่ เอสยูวี รถต้นแบบ SUV ไฟฟ้าขนาดกลาง (Honda 0 SUV Prototype) เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นเช่นกัน เป็นรุ่นแรกภายใต้ Honda 0 Series จะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Thin, Light and Wise” (บาง เบา และชาญฉลาด) พื้นที่ห้องโดยสารโปร่งโล่ง ทัศนวิสัยกว้างขวาง โดดเด่นด้วยพื้นที่การใช้งานยืดหยุ่นตามความถนัดของฮอนด้า โดยไลน์อัพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำมาแสดง จะประกาศเพิ่มเติมช่วงปลายกันยายน ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์พิเศษของ Honda Japan Mobility Show 2025 …⦁⦁
⦁⦁ … เป้าหมายยอดขาย 6,000 คัน ในปีแรก น่าจะไม่ยากเย็น สำหรับ NEW bZ4X รถยนต์ไฟฟ้า BEV จาก ค่ายโตโยต้า หลังเปิดรับจองสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ไปได้แค่ 3 วัน ยอดพุ่งทะลุ 1,000 คัน เป็นรถประกอบและนำเข้าจากญี่ปุ่น โชว์ระยะการขับขี่ 600 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ผลิตรถไฟฟ้าตามมาตรฐาน
โตโยต้า เริ่มส่งมอบลูกค้าพฤศจิกายนนี้ รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) ราคาเริ่มต้น 1,5xx,xxx บาท รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) ราคาเริ่มต้น 1,6xx,xxxx บาท รับส่วนลดเงินสด 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 0.99% เฉพาะ 2,000 สิทธิแรก ลูกค้าจองสิทธิตั้งแต่ 21 ส.ค.-19 ต.ค.68 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด (ดอกเบี้ยคำนวณที่ดาวน์ 25% ขึ้นไป นาน 48 เดือน สำหรับผู้ซื้อผ่านการอนุมัติจากโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คำนวณจากดอกเบี้ยต้นงวดและส่วนลดดอกเบี้ยรถไฟฟ้า) … ⦁⦁
⦁⦁ … บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจําหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD และ DENZA อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ ร่วมจัดพิธีแถลงความสำเร็จ ผลิตรถยนต์รุ่น BYD DOLPHIN ส่งออกไปยัง 4 ประเทศยุโรป เป็นครั้งแรกกว่า 900 คัน เป็นครั้งแรกที่เรือขนส่งรถยนต์ บีวายดี เจิ้งโจว ออกเดินทางจากไทยสู่ยุโรป เพื่อลำเลียงรถยนต์พลังงานใหม่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย ส่งมอบให้ผู้บริโภคชาวตะวันตก พิธีจัดขึ้น ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี …⦁⦁
⦁⦁ … วัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดแคมเปญ ผู้สนใจเป็นเจ้าของรุ่นยนต์รุ่นใหม่ ALL NEW SUZUKI FRONX เอสยูวีขนาด บี-เซ็กเมนต์ เปิดตัวในไทย 25 ก.ย.นี้ นำเข้ามาจากอินโดนีเซีย คาดอาจมีให้เลือกทั้งขุมพลัง 1.5NA และ 1.5 MHEV ได้รับสิทธิประโยชน์ เมื่อลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ซูซูกิ www.suzuki.co.th/getreadyforfronx หรือสแกน QR Code ที่กำหนด ตั้งแต่ 25 ส.ค.-24 ก.ย.68 ผู้ลงทะเบียนสำเร็จและจองพร้อมรับมอบรถ หลังจากวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใน 30 พ.ย.68 จะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท ฟรี ติดตามรายละเอียดที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ …⦁⦁