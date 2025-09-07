|ผู้เขียน
|นายพล
โตโยต้า‘บีแซดโฟร์เอ็กซ์’
โชว์สเปกสู้ศึกรถไฟฟ้า
ค่ายโตโยต้า เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรืออีวีโตโยต้า บีแซดโฟร์เอ็กซ์ (Toyota bZ4X) ไปเมื่อหลายปีก่อน เพื่อแสดงให้เห็นว่ากำลังพัฒนารถอีวีภายใต้มาตรฐานโตโยต้าอย่างเข้มข้น และเคยนำมาขายในไทยแล้ว แต่ช่วงแรกราคายังสูง และได้รถมาจำนวนน้อยมาก ทำให้ยอดขายยังไม่ปัง
ล่าสุดเปิดตัวรุ่นไมเนอร์เชนจ์ กำลังถูกจับตามองว่า จะเข้ามาสู้กับรถอีวีจากจีนได้แค่ไหน
ค่ายโตโยต้า เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Toyota bZ4X รุ่นใหม่ นำเข้าจากโรงงานที่ญี่ปุ่น (CBU Japan : Motomachi Plant)
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง 4,690 x 1,860 x 1,650 มม. ความยาวช่วงล้อ 2,850 มม.
มี 2 รุ่นย่อย รุ่นขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ (AWD) รุ่นขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อ ใหม่ (FWD) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. รุ่น AWD 5.1 วินาที รุ่น FWD 7.4 วินาที
ดีไซน์ภายนอก แฮมเมอร์เฮด ดีไซน์ (Hammerhead Design) มอบความรู้สึกกว้างขวาง และเส้นสายที่มี ไดนามิก ไฟหน้าและไฟท้ายแบบแอลอีดี หลังคาพานอรามิก มูนรูฟ ล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว 235/50 R20
ดีไซน์ภายในออกแบบเน้นให้กว้างและสะดวกสบาย OPEN & RELAX ออกแบบห้องโดยสารแบบ ค็อกพิท (Cockpit) ช่วยลดการละสายตาจากท้องถนน เพื่อให้วิสัยทัศน์ดี สวิตช์ควบคุมเกียร์แบบ Shift-by-Wire มีไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร (ปรับได้ 64 เฉดสี) จอแสดงผล ขนาดใหญ่ 14 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเสียงและลำโพงระดับพรีเมียม JBL จำนวน 9 ตัว จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) ขนาด 7 นิ้ว กระจกมองหลังแบบดิจิทัล (Digital Rear View Mirror)
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) 2 ตำแหน่ง ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) ช่องต่อ USB ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง 2 ตำแหน่ง หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ทั้ง 4 บาน
ประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซ็นเซอร์แบบ Kick Activated วัสดุเบาะ แบบหนังสังเคราะห์ / วัสดุตกแต่งพวงมาลัย แบบหนัง พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย มีที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ
เบาะนั่งคนขับด้านหน้า ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เบาะนั่งด้านหลัง แยกพับได้แบบ 60:40 พร้อมพนักพิงเบาะด้านหลัง ปรับเอนได้ 1 ระดับ ระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้าย ขวา ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร nanoe ระบบกรองฝุ่น PM2.5 พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถขนาดใหญ่ ระบบ T-Connect
ด้านสมรรถนะการขับขี่ โครงสร้าง e-TNGA ระบบโครงสร้างตัวถังออกแบบให้มีความแข็งแกร่ง จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่ใต้พื้นรถ มอบความปลอดภัยสูงสุด ตัวถังแข็งแรง และบิดตัวน้อย เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้นุ่มนวล มั่นคง
ทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสาร ทำให้เดินทางได้อย่างมั่นใจ ระบบขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ (AWD) และระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) โหมดการขับขี่แบบ X-Mode สำหรับรุ่น AWD ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนน โดยปรับการทำงานของคันเร่งและการควบคุมการลื่นไถลของล้อให้เหมาะสมกับสภาพถนนที่หลากหลาย เช่น ถนนลื่น พื้นโคลน หรือทางลาดชัน แป้นควบคุมแรงหน่วงเบรก (Paddle Shift) สามารถเลือกระดับการลดความเร็วได้ 4 ระดับ
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ ด้วยการเพิ่มวัสดุซับเสียง เพื่อลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสาร เช่น กระจก Acoustic สำหรับกระจกประตูหน้า วัสดุโฟมให้กับโครงตัวถัง ท่อเก็บเสียงซุ้มล้อในห้องโดยสาร เพิ่มประสิทธิภาพการซีลของกระจกบานหลัง เป็นต้น
พัฒนาระบบ Aerodynamics ที่สปอยเลอร์หลัง ล้ออัลลอย ฝาครอบใต้ท้องรถ และกระจกมองข้าง เพื่อให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้น
ระบบพวงมาลัยและช่วงล่าง ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.6 เมตร ระบบช่วงล่างหน้า แบบสตรัทพร้อมคอยล์สปริง ระบบช่วงล่างหลัง แบบดับเบิลวิชโบน ระบบเบรก แบบดิสก์เบรก ทั้งด้านหน้าและหลัง
ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า พัฒนาเทคโนโลยีระบบส่งกำลัง e-Axle ครั้งแรกของโตโยต้า ส่งแรงขับไปยังเพลารถโดยตรง มอเตอร์ไฟฟ้าชุดใหม่ ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ ใช้ระบบหล่อเย็นร่วมกับระบบปรับอากาศ มีวงจรแยกจากกันกับระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
สรุป bZ4X รุ่นใหม่ปี 2568 รุ่น AWD กำลังสูงสุดรวม 252 (343) กิโลวัตต์ (PS) รุ่น FWD 165 (224) กิโลวัตต์ (PS) ชนิดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุแบตเตอรี่สูงสุด 73.11 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC รุ่น FWD 570 กม. รุ่น (NEW) FWD 600 กม. รองรับหัวชาร์จกระแสสลับ AC Type 2 – กำลังสูงสุด 22 kW
ระยะเวลาการชาร์จกระแสสลับ AC (10-100%) 3.5 ชั่วโมง รองรับหัวชาร์จกระแสตรง DC CCS2 กำลังสูงสุด 150 kW ระยะเวลาการชาร์จกระแสตรง DC (10-80%) 28 นาที สำหรับการชาร์จไฟแบบ AC 3 เฟส ด้วยกระแสสูงสุด 32 แอมป์ต่อเฟส (รวมสูงสุด 96 แอมป์ )
ระบบความปลอดภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัย 8 ตำแหน่ง (คู่หน้า/ด้านข้างคู่หน้า/ม่านด้านข้าง/ตรงกลางด้านหน้า/หัวเข่าด้านคนขับ) ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (Intelligent Parking Assist) ที่ใช้เทคโนโลยีกล้องมองรอบคัน (PVM) และเซ็นเซอร์ ให้การจอดรถง่ายและสะดวกขึ้น
มีระบบ Toyota Safety Sense ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) แบบ All-Speed ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ภายในเลน (Lane Tracing Assist) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams)
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (Parking Support Brake) ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) ระบบแจ้งเตือนลมยาง (Tire Pressure Monitoring System) สัญญาณเตือนกะระยะ ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA) ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
สรุปความแตกต่างระหว่างรุ่นย่อย FWD กับ AWD รุ่น FWD ระยะทางวิ่งสูงสุด 570 กม. (ตามมาตรฐาน NEDC) ขับเคลื่อน 2 ล้อ กำลังสูงสุด 224 PS จำนวนลำโพง 6 ตำแหน่ง รุ่น AWD ระยะทางวิ่งสูงสุด 600 กม. ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังสูงสุด 343 PS จำนวนลำโพง 9 ตำแหน่ง ตราสัญลักษณ์ AWD ด้านหลัง
สีภายนอกและภายใน มีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด 4 สี จับคู่กับภายในทั้งหมด 2 สี (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) สีเทาหลังคาดำ Precious Metal with Black Roof (ภายในสีดำ) สีขาวมุกหลังคาดำ Platinum White Pearl with Black Roof (ภายในสีดำ) สีแดงหลังคาดำ Emotional Red with Black Roof (ภายในสีดำ) สีดำ Attitude Black Mica (ภายในสีเทาอ่อน)
สำหรับราคาตัวเริ่มต้น 1.5xx ล้านบาท ส่วนตัวท็อป 1.6xxx ล้านบาท ราคาอย่างเป็นทางการจะประกาศประมาณอาทิตย์ที่ 3-4 ตุลาคมนี้ รับรถล็อตแรกประมาณเดือนพฤศจิกายน 2568 แว่วมาว่าหลังเปิดจองเมื่องาน บิ๊ก มอเตอร์เซล เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ยอดพุ่งไปกว่า 1,300 คันแล้ว
เมื่อดูจากสเปก จะเห็นได้ว่างานนี้ถือว่าค่ายโตโยต้าประกาศความพร้อม เดินหน้าสู้ศึกรถยนต์อีวีกับจีนอย่างเต็มตัว ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ต้องคอยติดตามอีกไม่นาน
