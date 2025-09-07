โชว์รูมประชาชื่น 7 กันยายน 2568
⦁⦁…นิสสัน ประเทศไทย จัดพิธีฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญ การรวมสายการผลิตที่โรงงานจังหวัดสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของแผน Re:Nissan เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถการแข่งขัน เตรียมพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต โทชิฮิโระ ฟูจิคิ ประธาน
นิสสัน ประเทศไทย และนิสสัน อาเซียน ประกาศรวมสายการผลิตเชิงกลยุทธ์ ทำให้นิสสันคล่องตัวมากขึ้น โรงงานนี้ผลิตรุ่น อัลเมร่า คิกส์ อี-พาวเวอร์ นาวารา และเทอร์ร่า ตลอดจนรุ่นใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และจะผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปทั่วโลกกว่า 100 แห่ง สำหรับในไทยนิสสันจำหน่ายรุ่น อัลเมร่า คิกส์ อี-พาวเวอร์ นาวารา และเทอร์ร่า ส่วนรุ่นนำเข้า ได้แก่ นิสสัน เซเรน่า อี-พาวเวอร์ และเซเรน่า ใหม่ เครื่องยนต์ S-Hybrid โดยในงานนี้มี นายพรเทพ พรประภา ประธานกรรมการ และ นายประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มสยาม มอเตอร์ พันธมิตรของนิสสันมานาน มาร่วมพิธีด้วย …⦁⦁
⦁⦁…กลุ่มตรีเพชรโดย วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เชิญชวนรถอีซูซุใช้บริการศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุกับโปรโมชั่นแคมเปญ “เข้าศูนย์ คุ้มจริง ดีจริง” 1 ก.ย.-30 พ.ย.68 ทุกรุ่น เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 ลิตร เกรดมาตรฐาน ในราคา 1,199 บาท แพคเกจเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ พร้อมไส้กรองเกียร์ และท่อยางน้ำมันเกียร์ออโต้ เริ่มต้น 6,170 บาท แพคเกจล้างท่อร่วมไอดี วาล์ว EGR และปะเก็น เริ่มต้น 2,840 บาท ส่วนลดอะไหล่ รถอายุ 7 ปีขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุด 20% รถอายุน้อยกว่า 7 ปี รับส่วนลด 5% คูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้ในครั้งถัดไป (เฉพาะลูกค้ารถอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดและรวมภาษี 5,000 บาทขึ้นไป) สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ฟรี ตรวจเช็กสภาพรถ มูลค่า 330 บาท ผ่อน 0% นาน 9 เดือน รับประกันงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม. ส่วนลดยางบริดจสโตน สูงสุด 2,000 บาท (เฉพาะรุ่น) สำหรับ รถอีซูซุขนาดใหญ่ 2 ตันขึ้นไป ส่วนลดอะไหล่ สูงสุด 15% สำหรับกลุ่มอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น อะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ส่วนลดยาง
บริดจสโตนสูงสุด 1,200 บาท สำหรับรถบรรทุก รุ่น NLR และ NLR Lite เมื่อเปลี่ยนครบ 4 เส้น พร้อมฟรี ค่าแรงเปลี่ยนจาระบีภายใน 4 ชั่วโมง สำหรับรถบรรทุก 4 ดุม ฟรีตรวจเช็กสภาพรถ 50 รายการ ผ่อน 0% นาน 9 เดือน รับประกันงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม. สายด่วน โทร 0-2118-0777 …⦁⦁
⦁⦁…ไทยฮอนด้า เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ฮอนด้า ซีที125 ชัมส์ ลิมิเต็ด อีดิชั่น (New Honda CT125 CHUMS Limited Edition) โดย “CHUMS” (ชัมส์) เป็นชื่อแบรนด์แฟชั่นเอาต์ดอร์สัญชาติญี่ปุ่นมีโลโก้เป็นนก Booby Bird เป็นรถโมเดลคัสตอมพิเศษจาก คับ เฮาส์ (CUB House) ออกแบบมาเพื่อสายเทรลโดยเฉพาะ แร็คไฟหน้าสีแดงสดใส กราฟิกรอยเท้าหมี Grizzly เบาะหนังสีแดงสด ตัวรถสีขาว โลโก้ CHUMS และชุดการ์ดแฮนด์ Barkbusters ราคาแนะนำ 98,900 บาท ผู้ที่ได้ครอบครองยังได้รับ แคมป์ แกจเจ็ต (Camp Gadget) พรีเมียมเซต อาทิ เก้าอี้แคมป์ แก้วเก็บอุณหภูมิ CHUMS เสื้อยืดลิมิเต็ด และหมวกกันน็อกเข้าเซต พร้อม Serial Number เฉพาะไม่ซ้ำใคร …⦁⦁