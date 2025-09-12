ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค ปรับโฉม ‘แร็พเตอร์-ไวลด์แทรค-XLS’ เริ่มต้น 809,000 บาท

ปิกอัพพันธุ์แกร่งต้นกำเนิดจากแดนมะกัน โดยค่าย ‘ฟอร์ด ประเทศไทย’ สร้างสีสันให้กับตลาดรถกระบะเมืองไทย อุ่นเครื่องก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปี ด้วยการจับรุ่นเรือธงอย่าง ‘ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค’ มาแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ทั้งดีไซน์และออปชั่นที่มีให้เลือกถึง 3 รุ่นย่อย
‘แร็พเตอร์’ สุดยอดกระบะที่ต้องยกนิ้วให้
เริ่มจากพี่ใหญ่ ‘ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค’ กระบะออฟโรดสมรรถนะสูง เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร วี 6 เร่งทะยานทันใจไปกับ 397 แรงม้าที่ 5,650 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 583 นิวตันเมตร ทำงานผสานกับเกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ E-Shifter มีระบบ Active Valve Exhaust ปรับระดับเสียงท่อ 4 โหมด ควบคุมผ่าน MY Mode ระบบบันทึกการตั้งค่าและเรียกใช้งาน เลือกได้ทั้งรูปแบบพวงมาลัย ระบบกันสะเทือน และท่อไอเสีย
ยืนยันว่าตะลุยได้ทุกเส้นทางสำหรับคออฟโรดพันธุ์แท้ มีให้เลือก 7 โหมดการขับขี่ตามสภาพถนน ใช้โช้คอัพ FOXTM แบบ Live Valve Internal Bypass 2.5 นิ้ว บิลด์อารมณ์ความเป็นนักแข่งนิดๆ ด้วยสปอร์ตบาร์ใหม่สุดเท่ โดดเด่นสะดุดตาด้วยการคาดสติกเกอร์ลายเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะรุ่น
ภายในห้องโดยสารเป็นเบาะหนังสลับกับหนังสังเคราะห์ ทุกเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้ถึง 10 ทิศทาง เอาใจบรรดา ‘หูทอง’ ด้วยลำโพง Bang & Olufsen® 10 ตำแหน่ง ซึ่งมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้น
มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีดำ แอบโซลูท แบล็ก สีขาว อาร์คติค ไวท์ สีเทา คอมมานด์ เกรย์ และสีส้ม โค้ด ออ เรนจ์ รับประกันความคุ้มค่ากับค่าตัว 1,984,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง
เพื่อนคู่ใจ ‘ไวลด์แทรค’ บุกตะลุยได้ทุกที่
ต่อด้วย ‘ฟอร์ด เรนเจอร์ ไวลด์แทรค เอ็กซ์ตร้า แพ็ค รุ่น 2.0 ลิตร เทอร์โบกระบะรุ่นกลางที่ตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ใช้ชีวิตกับครอบครัว หรือท่องเที่ยววันหยุด ด้วยสมรรถนะในการขับขี่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ
เพิ่มความเท่ด้วยล้ออัลลอยใหม่แบบบีดล็อกขนาด 18 นิ้ว และสติกเกอร์ลายใหม่ ตกแต่งด้านข้างตัวรถตั้งแต่ประตูด้านหน้าจรดประตูผู้โดยสารตอนหลัง อวดสปอร์ตบาร์ในสไตล์ไวลด์แทรค จัดเต็มระบบเสียงและความบันเทิง เช่นเดียวกับฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครัน
ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พละกำลัง 170 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 405 นิวตันเมตร ราคาจำหน่าย 1,104,000 บาท พร้อมฟรีประกันภายชั้นหนึ่ง มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีเหลือง ลักซ์ เยลโลว์ สีขาว อาร์คติค ไวท์ สีเทา เมทิเออร์ เกรย์ และสีดำ แอบโซลูท แบล็ก
‘XLS’ รุ่นพิเศษ ราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้
และน้องเล็ก ‘ฟอร์ด เรนเจอร์ XLS เอ็กซ์ตร้า แพ็ค’ กระบะ 4 ประตูยกสูง เหมาะกับการใช้งานแบบอเนกประสงค์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เสริมความสปอร์ตด้วยโรลบาร์ใหม่ มีสติกเกอร์ตกแต่งเฉพาะด้านท้ายของตัวรถ
ฟังก์ชั่นครบครันทั้งบันไดข้างและบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย แต่ที่พิเศษไม่เหมือนใครก็คือ ฝาท้ายกระบะสามารถปรับเป็นโต๊ะทำงานช่างอเนกประสงค์ พร้อมจุดยึดอุปกรณ์ 2 จุด กับไม้บรรทัดวัดขนาดแบบบิลด์-อิน แบ่งระยะวัดทุก 10 มิลลิเมตร
มอบความสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และ 4 ทิศทางสำหรับผู้โดยสาร หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดแบบสีขนาด 4 นิ้ว พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A รองรับมือถือทั้งไอโฟนและแอนดรอยด์ มีให้เลือกแค่สีขาว อาร์คติค ไวท์ และสีเทา เมทิเออร์ เกรย์
รุ่น XLS วางราคาจำหน่ายไว้ที่ 934,000 บาท แต่มีราคาพิเศษเพียง 809,000 บาท ให้กับคนที่ซื้อภายใน 31 ตุลาคม 68 ถ้าสนใจต้องรีบ เพราะผลิตจำนวนจำกัด
รับประกันนาน 5 ปี 150,000 กม.
‘เมธัส ลิขิตสัจจากุล’ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย ย้ำถึงการเปิดตัว ‘ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค’ ทั้ง 3 รุ่นพิเศษว่า ต้องการตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบปรับแต่งรถสไตล์โฉบเฉี่ยว แต่ก็แฝงความดุดันในแบบฉบับของรถกระบะ ซึ่งทั้ง 3 รุ่นได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจากโรงงาน ลูกค้าจะได้รับรถพร้อมใช้งานในสไตล์ที่ต้องการได้อย่างทันที มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพของอุปกรณ์เสริมและการรับประกันจากฟอร์ด มอบความคุ้มค่าและความมั่นใจในทุกการขับขี่
นอกเหนือไปจากความเป็นปิกอัพพันธุ์แกร่งตามดีเอ็นเอ บริษัทฟอร์ด ประเทศไทย ยังยืนยันถึงบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าขนาด 40,000 ตารางเมตร สำรองอะไหล่กว่า 4 ล้านชิ้น พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘Ford Pass’ ให้ลูกค้านัดหมาย ตรวจสอบสถานะรถ รับส่งรถนอกสถานที่ ไปจนถึงบริการรถเคลื่อนที่ ในกรณีที่รถอาจมีปัญหา
ฟอร์ด เรนเจอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค ทั้ง 3 รุ่นพิเศษ มาพร้อมการรับประกันตัวรถและอุปกรณ์เสริมพิเศษนาน 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เปิดให้จองผ่านช่องทางออนไลน์ www.ford.co.th พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป