แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่
ซีดานสปอร์ต‘เซอร์ไพรส์’
ฮอนด้า แอคคอร์ด รถยนต์รุ่นยอดนิยมของฮอนด้ารุ่นหนึ่ง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา พัฒนามาแล้ว 10 รุ่น ล่าสุดเปิดตัวเจเนอเรชั่นที่ 11 รุ่น อี:เอชอีวีใหม่
มาพร้อมระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด Honda e:HEV-The Exciting Hybrid Drive การทำงานจากมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง 2 ตัวในระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT มอบแรงบิดมอเตอร์สูงสุด 335 นิวตัน-เมตร และแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ผสานการทำงานกับเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร Direct Injection Atkinson-Cycle DOHC ปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เหมาะสม อัตราการใช้น้ำมัน 23.3 กม./ลิตร (ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 6)
มีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ทุกรุ่นย่อย
อาทิ ปุ่ม Experience Selection Dial เลือกปรับได้ มีกูเกิล บิลด์-อิน มีไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ (Multi-color Ambient Light) ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง BOSE 12 ตำแหน่งทุกรุ่นย่อย ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า (Head-up Display: HUD) ขนาด 11.5 นิ้ว ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว แบบแอดวานซ์ ทัช รองรับแอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์
ออโต้ แบบไร้สาย และรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และแอนดรอยด์ ออโต้ มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้ว ช่องเชื่อมต่อยูเอสบี ไทพ์ซี 4 ตำแหน่ง อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
ห้องโดยสารกว้างขวาง ที่วางแขนใช้วัสดุบุนุ่มในจุดสัมผัสบ่อย พื้นที่ช่วงขาและช่วงเข่ากว้าง
มีปุ่ม Experience Selection Dial หมุนเพื่อเลือกและบันทึกฟังก์ชันใช้งานต่างๆ ปรับเลือกระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และไฟสร้างบรรยากาศภายในรถ (Multi-color Ambient Light) แสดงผลบนระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว ตั้งค่าใช้งานได้สูงสุด 8 แบบ
มีไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ (Multi-color Ambient Light) (รุ่น e:HEV EL และ e:HEV RS) เลือกโหมดเปลี่ยนสีได้
ระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร พลาสมาคลัสเตอร์ (รุ่น e:HEV EL และ e:HEV RS) เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า (รุ่น e:HEV EL และ e:HEV RS) ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) พร้อม Honda Smart Key Card (รุ่น e:HEV RS) ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง
โหมดการขับขี่ 3 โหมด ได้แก่ โหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (EV Drive Mode) ทำงานขณะออกตัว หรือความเร็วต่ำ โหมดการขับขี่แบบไฮบริด (Hybrid Drive Mode) โหมดการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ (Engine Drive Mode) เหมาะกับความเร็วสูง ในขณะลดความเร็ว ระบบจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า และชาร์จกลับไปยังแบตเตอรี่ (Regeneration)
มีระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) ชะลอความเร็วได้ 6 ระดับ โดยไม่ต้องเหยียบเบรก เหมาะกับการปรับระยะห่างคันหน้าหรือลงเขา
สามารถเลือกโหมดการขับขี่แบบ Individual (Individual Mode) เลือกการทำงานของระบบส่งกำลัง ปรับระดับน้ำหนักของพวงมาลัย ระบบ Adaptive cruise control และสีของมาตรวัดได้อิสระ มีทั้งโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต (Sport Mode) โหมดการขับขี่แบบปกติ (Normal Mode) และโหมดการขับขี่แบบประหยัด (Econ Mode)
มีสวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (EV Switch) ช่วยให้เข้าถึงอารมณ์การขับขี่ด้วยไฟฟ้า พร้อมทั้งชาร์จ โหมด ชาร์จแบตเตอรี่ขณะรถวิ่งด้วยน้ำมัน โดยการวิ่ง 1 นาที ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. จะชาร์จไฟเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนด้วยระบบ EV ประมาณ 1 กิโลเมตร โหมด EV ใช้ในการขับขี่ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. เหมาะวิ่งย่านชุมชน เพื่อยืดระยะวิ่งด้วย EV
มีเทคโนโลยีความปลอดภัย ได้แก่ ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (Collision Mitigation Braking System: CMBS) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (Lane Keeping Assist System: LKAS) ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning: RDM with LDW) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow: ACC with LSF) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High-Beam: AHB) ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (Adaptive Driving Beam: ADB) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS) ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (Lead Car Departure Notification System: LCDN)
มีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Information – BSI) ทุกรุ่นย่อย ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (Cross Traffic Monitor – CTM) ทุกรุ่นย่อย ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (Multi-view Camera System: MVCS) (รุ่น e:HEV EL และ e:HEV RS) ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (Active Cornering Light: ACL) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS) ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (Motion Management System: MMS) ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) และรุ่น e:HEV RS มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงรบกวนจากพื้นถนน (Road noise ANC)
ถุงลม 8 ตำแหน่ง เซ็นเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด (รุ่น e:HEV EL และ e:HEV RS) ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า และระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหลัง
มีแอพพ์ Google ติดตั้งมาในตัว ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว แบบแอดวานซ์ ทัช รองรับแอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ แบบไร้สาย และรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และแอนดรอยด์ ออโต้
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า (Head-up Display: HUD) ขนาด 11.5 นิ้ว (รุ่น e:HEV EL และ e:HEV RS) มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้ว จอแบบฟูล กราฟิก แอลซีดี
ช่องเชื่อมต่อยูเอสบี ไทพ์ซี 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย ฟังก์ชั่นการอัพเดตซอฟต์แวร์ Over-The-Air (OTA) ช่วยให้อัพเดตระบบอินโฟเทนเมนต์ และการทำงานของอีซียูจากทางไกลได้ ผ่านระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส
มีระบบเชื่อมต่อ ฮอนด้า คอนเนค (Honda CONNECT) พร้อมเทคโนโลยี ดิจิทัล คีย์ เชื่อมผู้ขับขี่และรถยนต์ ทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน ได้แก่
1.My Service ตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการ ประเมินรายการอะไหล่และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น แจ้งเตือนกำหนดรับบริการครั้งต่อไป 2.Car Log ข้อมูลการขับขี่ ประกอบด้วยพฤติกรรมการขับขี่ แสดงผลรายวัน รายเดือน รายปี บันทึกการเดินทางเลือกทริปโปรด แชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย 3.Wi-Fi เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์ ใช้งานได้ 5 อุปกรณ์ ระยะส่งสัญญาณห่างรถ 40 เมตร ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
4.Airbag Deployment เมื่อเกิดอุบัติเหตุและถุงลมทำงาน กล่องอุปกรณ์ TCU จะส่งสัญญาณเตือนให้ทราบ พร้อมส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการ ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ หรือเบอร์โทรฉุกเฉิน 5.Car Status แจ้งเตือนสถานะรถยนต์ เมื่อเกิดความผิดปกติ แจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น การเปิดประตู กระโปรงหน้า ฝากระโปรงท้าย 6.Remote Vehicle Control สั่งล็อกและปลดล็อกประตู สั่งสตาร์ตเครื่องยนต์ ตั้งค่าระบบปรับอากาศ สั่งดับเครื่องยนต์ สั่งเปิดสัญญาณไฟ สั่งเปิดเสียงแตรรถ
7.Geo Fence & Speed Alert กำหนดขอบเขตการขับขี่รถยนต์ทั้งเข้าและออกตามพื้นที่กำหนดไว้ ตั้งค่าการแจ้งเตือนความเร็ว 8.Find My Car ตรวจสอบพิกัดรถยนต์บนแผนที่ 9.Light Collision Notification แจ้งเตือนการชนเบา/ไม่รุนแรง แจ้งเตือนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
10.Navigation Data Wipe ล้างข้อมูลการนำทางส่วนตัวที่บันทึกไว้ในรถ เช่น เสียง ระบบนำทาง หรือรีเซต ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 11.Recall notification แจ้งเตือนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาคุณภาพจากลูกค้า 12.Remote Immobilizer สั่งห้าม
สตาร์ตเครื่องกรณีรถถูกโจรกรรม ระงับการสตาร์ตและการเคลื่อนที่ของรถบนสมาร์ตโฟน 13.Digital Key กุญแจอัจฉริยะ สั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น Honda CONNECT บนสมาร์ตโฟน เช่น ใช้สมาร์ตโฟนเสมือนกุญแจรถ สั่งปลดล็อกประตูหรือสตาร์ตเครื่อง แจ้งเตือนกรณีลืมล็อกประตูและกำลังเดินออกห่างรถ เป็นต้น
ฮอนด้า แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่ มี 3 รุ่นย่อย มาพร้อมราคาใหม่ ได้แก่ รุ่น E ราคา 1,479,000 บาท ปรับลดลง 50,000 บาท จากเดิม 1,529,000 บาท รุ่น EL ราคา 1,599,000 บาท ลดลง 70,000 บาท จากเดิม 1,669,000 บาท และรุ่น RS ราคา 1,729,000 บาท ปรับลดลง 70,000 บาท จากเดิม 1,799,000 บาท
โดยรวมแล้ว แอคคอร์ดยังคงเป็นรถยอดนิยม มาพร้อมความหลากหลาย ทั้งสมรรถนะการขับขี่ เทคโนโลยีล้ำสมัย ความสะดวกสบายยังเป็นจุดแข็งของฮอนด้า หากเป็นคนวัยทำงาน น่าจะเหมาะกับผู้บริหารระดับกลาง
ที่สำคัญ แอคคอร์ด มาครั้งนี้ เป็นช่วงการแข่งขันด้านราคาของตลาดรถยนต์อย่างรุนแรง จากผลกระทบตลาดรถอีวีจากจีนดัมพ์ราคา จึงมีโอกาสได้เห็น ฮอนด้า หั่นราคารถยนต์ใหม่ลง แต่ทว่าก็ยังเพิ่มอุปกรณ์
เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ ไม่ได้เห็นกันง่ายๆ ในตลาดรถยนต์เมืองไทยที่ผ่านมา
