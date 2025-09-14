โชว์รูมประชาชื่น 14 กันยายน 2568
⦁⦁… ปอร์เช่ ประเทศไทย ผู้นำเข้ารถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ แนะนำยนตรกรรมสปอร์ตรุ่นท็อป ปอร์เช่ 911 เทอร์โบ เอส ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา 523 กิโลวัตต์ (711 แรงม้า) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ที-ไฮบริด พร้อมเทอร์โบคู่ไฟฟ้าอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 2.5 วินาที ทำความเร็วเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า 14 วินาทีในสนามนูร์เบอร์กริง ผสานสมรรถนะการขับขี่ ความสะดวกสบายความหรูหราและการใช้งานในชีวิตประจำวัน มีให้เลือกทั้งตัวถังแบบคูเป้และคาบริโอเลต สมรรถนะสูงขึ้น ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ระบบแอโรไดนามิกอัจฉริยะมากขึ้น ช่วงล่างปรับปรุงใหม่และอุปกรณ์ต่างๆ พิเศษมากขึ้น เปิดให้สั่งจองแล้ววันนี้ ราคาสำหรับ 911 เทอร์โบ เอส รุ่นคูเป้ เริ่มต้น 27,900,000 บาท และ 911 เทอร์โบ เอส รุ่นคาบริโอเลต เริ่มต้น 29,200,000 บาท คาดว่าทั้ง 2 รุ่น ส่งมอบได้ช่วงกลางปี 2026 รอไหวมั้ย …⦁⦁
⦁⦁… วัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รายงานความคืบหน้า การเปิดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของ ALL NEW SUZUKI FRONX ลงทะเบียนรับสิทธิล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.68 ที่ผ่านมา เพียงครึ่งทางเปิดลงทะเบียน มีผู้จองสิทธิเข้ามาสูงถึง 2,607 คันแล้ว ตอนนี้ยังลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.suzuki.co.th/getreadyforfronx จนถึง 24 ก.ย.68 ผู้ลงทะเบียนสำเร็จและจองพร้อมรับมอบรถ หลังจากวันเปิดตัวทางการ ภายใน 30 พ.ย.68 จะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท ฟรี และเตรียมพบกับการเปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 25 ก.ย.68 นี้ จะได้ยอดจริงเท่าไหร่หนอ …⦁⦁
⦁⦁… “มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ” มอบเงินกว่า 3.5 ล้าน สานต่อเจตนารมณ์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2568 โดย ทาคาชิ ฮาตะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน มูลค่ารวม 3,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอีก 1,500,000 บาท สำหรับ 6 โครงการ ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทุนการศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพแก่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และอุปกรณ์จราจรแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม 7 หน่วยงาน นับเป็นการตอบแทนคืนให้สังคมไทยอีกทาง …⦁⦁
⦁⦁ … มนต์สวรรค์ ขันมณี ประธานใหญ่การจัดงาน และ จรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหารบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงานมหกรรมซื้อขายยานยนต์ บิ๊กมอเตอร์เซล (Bangkok International Grand Motor Sale หรือ BIG MOTOR SALE) ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร หลังเสร็จสิ้นงาน BIG MOTOR SALE ครั้งที่ 12 ในปีนี้ โดยแต่งตั้งให้ จุฑามาศ ขันมณี (แพรว) ปฏิบัติหน้าที่ “แบรนด์แอมบาสเดอร์กิตติมศักดิ์” ของงาน และใช้เวลาศึกษาข้อมูลงาน BIG MOTOR SALE มาเป็นเวลา 3 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง Vice President of Organizing The Event ของบริษัท มีผล 1 ก.ย.68 เป็นต้นไป จะดูแลและรับผิดชอบงานทุกส่วนของงานมหกรรมซื้อขายรถยนต์ “แพรว” จุฑามาศ เกิด 14 ก.ค.38 ศึกษาขั้นต้นจนถึงมัธยมปลายที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปริญญาตรีที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโทด้านธุรกิจความงามที่ Liverpool John Moores University และ Academy of Medical Sciences ศึกษาเพิ่มด้านการลงทุนและการตลาดที่ London Business School …⦁⦁