ยาริส เอทีฟ ไฮบริด
ทีเด็ดใหม่ค่ายโตโยต้า
สิ้นสุดการรอคอย หลังจากสอบถามกันมานานว่าจะมาเมื่อไหร่ สำหรับ โตโยต้า ยาริส เอทีฟ ไฮบริด ใหม่ (NEW YARIS ATIV HEV) รถยนต์ซับคอมแพคซีดาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
หลังจากแนะนำ โตโยต้า ยาริส เอทีฟ สู่ตลาดรถอีโคเซ็กเมนต์ในประเทศไทยเมื่อปี 2560 ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยยอดขายสะสมรวมกว่า 280,000 คัน นับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลยอดจำหน่ายสะสมตั้งแต่สิิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2568)
สำหรับ เอทีฟ ไฮบริด ใหม่ มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดมาเติมเต็มตลาดรถยนต์ในกลุ่มอีโคเซ็กเมนต์กับ 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น ไฮบริด พรีเมียม (HEV Premium) และรุ่น ไฮบริด จีอาร์ สปอร์ต (HEV GR Sport)
เครื่องยนต์ไฮบริด 2NR-VEX ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i ผสานพลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร และแบตเตอรี่ลิเทีียมไอออน (Li-ion) ให้กำลังสูงสุด 111 แรงม้า อัตราการใช้เชื้อเพลิงสูงสุด 29.4 กม./ลิตร (อ้างอิงจาก ECO Sticker โดยทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ ในรุ่น HEV Premium)
การออกแบบภายนอก กระจังหน้าด้านบนโครเมียมรมดำ กระจังหน้าด้านล่างสีเทาเมทัลลิก พร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 16 นิ้ว ในรุ่น HEV Premium ภายในฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกสบายครบครัน
หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ แบบไร้สาย และอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
สำหรับรุ่น HEV GR Sport เน้นโฉบเฉี่ยว ดูสปอร์ต กับดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่ พร้อมโลโก้ GR และชุดแต่ง GR-S ได้แก่ สเกิร์ตกันชนหน้า ชุดสเกิร์ตข้าง สเกิร์ตกันชนหลังและสปอยเลอร์หลัง ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 17 นิ้ว หลังคาดำ พร้อมกระจกมองข้างสีดำปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว LED และพับเก็บอัตโนมัติ ภายในมากับเบาะหนังสังเคราะห์สีดำ พร้อมโลโก้ GR เพิ่มความสนุกในการขับขี่ด้วยช่วงล่างและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับจูนพิเศษ
สำหรับความแตกต่างของ 2 รุ่นย่อย
รุ่น HEV Premium อุปกรณ์ภายนอก กระจังหน้าด้านบนโครเมียมรมดำ และด้านล่างสีเทาเมทัลลิก ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 16 นิ้ว อุปกรณ์ภายใน เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ-เทา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ABH (Auto Brake Hold) ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง และระบบกรองฝุ่น PM2.5 ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร (Ambient Light) ปรับได้ 64 เฉดสี
มีระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense (TSS) พร้อมฟังก์ชั่นใหม่ LKC : Lane Keeping Control หรือระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน ที่จะทำงานคู่กับ Adaptive Cruise Control แบบ All-speed ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) ระบบช่วยเตือนขณะถอยจอด RCTA (Rear Cross Traffic Alert) กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง กล้องวิดีโอบันทึกภาพด้านหน้า DVR (Digital Video Recorder) Airbag 6 ตำแหน่ง
ส่วนรุ่น HEV GR Sport เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบแนวสปอร์ตและขับสนุกขึ้น เพิ่มสเปก กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ พร้อมโลโก้ GR ชุดแต่ง GR-S ได้แก่ สเกิร์ต
กันชนหน้า ชุดสเกิร์ตข้างสเกิร์ตกันชนหลัง และสปอยเลอร์หลัง ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 17 นิ้ว หลังคาดำ ช่วงล่างและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS พร้อมโลโก้ GR ปรับจูนพิเศษ กระจกมองข้างสีดำปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว LED และพับเก็บอัตโนมัติ เบาะหนังสังเคราะห์และพวงมาลัยสีดำ พร้อมโลโก้ GR ลำโพง pioneer 6 ตำแหน่ง
สีภายนอก รุ่น HEV Premium มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี และรุ่น HEV GR Sport มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี มาพร้อมหลังคาดำ
ราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ รุ่น HEV GR Sport ราคา 779,000 บาท บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รุ่น HEV Premium ราคา 729,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาพิเศษช่วงแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 รุ่น HEV GR Sport ราคา 769,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรุ่น HEV Premium ราคา 719,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยรวมแล้ว ยาริส เอทีฟ ไฮบริด เป็นรถเก๋งที่ลงตัว ทั้งในเรื่องสมรรถนะ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทันสมัย ใช้งานได้ทั้งในเมือง ให้ความคล่องตัว และวิ่งทางไกล ไม่เหนื่อยล้า
แต่ทว่ามีจุดเด่นชัดเจน ในเรื่องความประหยัด ทำได้เหลือเชื่อ เติมน้ำมันเต็มถังวิ่งไป 100 กว่า กม. มาตรวัดน้ำมันยังไม่กระดิกลดลงแม้แต่ขีดเดียว
ถือว่าน่าจะช่วยเพิ่มยอดขาย ให้โตโยต้าที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะขาย ยาริส เอทีฟ ไฮบริด ปีแรกให้ได้กว่า 2 หมื่นคัน และจะส่งออกไปขายอีกกว่า 40 ประเทศทั่วโลก น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร
