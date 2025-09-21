โชว์รูมประชาชื่น 21 กันยายน 2568
⦁⦁… โลตัส คาร์ ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์โลตัสอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดตัวรถ LOTUS MY26 ในงาน ‘A New Era 600’ ที่โชว์รูม Lotus Cars Thailand (สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่ 20-21 ก.ย.68 ธีรพงศ์ รอดลอย Country Manager Lotus Cars Thailand โดยบริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด เปิดชื่อรุ่นย่อยใหม่ EMEYA (อิเมย่า) และ ELETRE (อิเลทตร้า) ทั้ง 603 แรงม้าและ 905 แรงม้า ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดตัวรุ่นเริ่มต้น EMEYA 600 ในราคา 4.89 ล้านบาท เป็นรุ่นไฮไลต์ นอกจากนี้ ยังให้ยลโฉมรถยนต์รุ่นย่อยใหม่ ได้แก่ EMEYA 600, EMEYA 600 GT SE, ELETRE 600 GT SE และ ELETRE 900 SPORT ช่วงราคาตั้งแต่ 4.89-7.99 ล้านบาท ถือเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ในมุมกว้างขึ้น สร้างทางเลือกความเอ็กซ์คลูซีฟที่ต่างกันในออปชั่นของแต่ละรุ่น …⦁⦁
⦁⦁… มาสด้าประกาศเดินหน้าพัฒนาทีมเวิร์กให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นำโดย ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้จำหน่ายมาสด้าในระดับผู้นำ ประจำปี 2568 หรือ Mazda National Dealer Leadership Seminar ภายใต้ธีม “Drive Customer Experience Forward” ผู้นำยุคใหม่พร้อมพลิกโฉมเพื่อขับเคลื่อนประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือกว่า โดยถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยกระดับคุณค่าแบรนด์มาสด้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนวิถีการทำงานตามแนวทางการปฏิรูปองค์กร (Business Transformation) ด้วยคุณค่าหลัก 3 ประการ คือ Brand & Culture, People และ Mazda Experience Touchpoint เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้สัมผัสแบบไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประสบการณ์ ณ จุดขาย พร้อมส่งมอบความสุขและยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้ามาสด้าทั่วประเทศ โดยมีบุคลากรระดับผู้นำทีมของผู้จำหน่ายมาสด้า ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายซ่อมตัวถังและสี และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน ณ โรงแรม Grand Richmond ระหว่าง 8-9 ก.ย.68 ที่ผ่านมา…⦁⦁
⦁⦁… โตโยต้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันซูโม่ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2568 ที่ประเทศไทย ตอกย้ำมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาซูโม่ในระดับนานาชาติ คิมิโอ มินามิ ผู้อำนวยการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันซูโม่ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2568 จัดขึ้นระหว่าง 13-14 ก.ย.68 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี โดยการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซูโม่ชิงแชมป์โลก เป็นเวทีรวมตัวของนักกีฬาซูโม่ชั้นนำจากทั่วโลก สะท้อนถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกีฬาในระดับนานาชาติ โดยโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมกีฬาซูโม่ กีฬาประจำชาติของญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของความมีวินัย ความอดทน และจิตวิญญาณนักกีฬา โตโยต้ายังได้มอบ “ผลิตภัณฑ์ข้าวรัชมงคล” แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน เพื่อเป็นการแบ่งปันวัฒนธรรมการเกษตรของไทยให้กับนักกีฬาจากนานาประเทศอีกด้วย …⦁⦁
⦁⦁… มาอีกแล้วโปรโมชั่นเด็ด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอแคมเปญพิเศษ “โปรคุ้ม ผ่อนสบาย” ซูซูกิ สวิฟท์ (SUZUKI SWIFT) สปอร์ตแฮตช์แบ๊ก เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าจองและรับรถตั้งแต่ 1 ก.ย.-30 พ.ย.68 ดังนี้ โปรคุ้ม ผ่อนสบาย 1 SUZUKI WORRY FREE PROGRAM + ผ่อนเริ่มต้น 5,462 บาทต่อเดือน SUZUKI WORRY FREE PROGRAM ฟรี Suzuki Warranty 7 ปี ฟรี บริการบำรุงรักษาตามระยะทาง นานสูงสุด 7 ปี ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง นานสูงสุด 7 ปี ผ่อน 99 งวด เริ่มต้นเดือนละ 5,462 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก และโปรคุ้ม ผ่อนสบาย 2 ดอกเบี้ย 0% ดาวน์เริ่มต้น 25% ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก SUZUKI SWIF ราคาเริ่มต้น 567,000 บาท ใช้เครื่องยนต์รหัส K12M เบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.2 ลิตร หัวฉีดคู่หรือ DUALJET กำลังสูงสุด 83 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 108 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติ CVT รองรับน้ำมัน E20 ประหยัดเชื้อเพลิงเฉลี่ยกว่า 23 กิโลเมตรต่อลิตร …⦁⦁