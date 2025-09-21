GAC ประเทศไทย ฉลองครบ 2 ปี จัดกิจกรรมทดสอบขับ DRIVE 2GETHER WITH YOU
GAC เฉลิมฉลองการดำเนินธุรกิจครบรอบ 2 ปีในประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าไม่ทำรายสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา GAC ประเทศไทย ได้นำเสนอรถยนต์พลังงานใหม่หลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น GAC AION Y Plus, GAC AION ES, GAC HYPTEC HT, GAC AION V, GAC AION UT และ GAC M8 PHEV และยังได้ลงทุนสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการผลิต, การพัฒนาบุคลากร, การขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และการบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมจัดกิจกรรม “2nd DRIVE 2GETHER WITH YOU” ให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองขับรถยนต์พลังงานใหม่จาก GAC
ล่าสุด GAC ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “DRIVE 2GETHER WITH YOU” เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่โรงแรมโพธาลัย กรุงเทพ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอด 2 ปี GAC ประเทศไทย และเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทดลองขับรถยนต์พลังงานใหม่จาก GAC อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆ และลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดวัน
ย้อนรอย 2 ปีแห่งความสำเร็จ GAC ประเทศไทย เริ่มต้นเส้นทางในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 โดยได้สร้างความตื่นตัวให้กับตลาด EV ของไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ได้แก่
GAC AION Y Plus รถยนต์ไฟฟ้าแบบ SUV ที่สร้างปรากฏการณ์ด้วยแนวคิด “Fancy Electric SUV” ชูจุดเด่นด้านพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางที่สุดในคลาส สามารถปรับเปลี่ยนเบาะโดยสารให้กลายเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Magazine Battery ที่ปลอดภัย และระยะทางวิ่งที่ไกลถึง 490 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC) ความสำเร็จของ GAC AION Y Plus สะท้อนได้จากยอดจองถล่มทลายกว่า 4,500 คันภายในงาน Motor Expo 2023 ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวที่สวยงามและเป็นการประกาศการมาถึงของแบรนด์ GAC ในตลาดประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่
GAC AION ES รถซีดานไฟฟ้า ที่มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ ด้วยจุดเด่นด้านความทนทาน, ความคุ้มค่า, ต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำ และระยะทางวิ่งที่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดวัน ทำให้ GAC AION ES ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและกลายเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การคมนาคมด้วยพลังงานสะอาดของประเทศไทย
GAC HYPTEC HT GAC HYPTEC HT ภายใต้แบรนด์ HYPTEC (ไฮป์-เทค) ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าลักชัวรีในเครือ GAC สร้างความฮือฮาด้วยดีไซน์อันโดดเด่นอย่างประตูหลังแบบปีกนก (Gull-wing Doors) พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ, สมรรถนะอันทรงพลัง และความหรูหราสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร การมาถึงของ GAC HYPTEC HT เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของ GAC และความมุ่งมั่นของ GAC ประเทศไทย ที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าชาวไทย
GAC AION V รถ SUV ไฟฟ้าสำหรับครอบครัวยุคใหม่ ซึ่งเป็น Global Model ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตลาดโลก ชูจุดเด่นด้านความสะดวกสบายครบครัน อาทิ ตู้เย็นอเนกประสงค์อัจฉริยะ, เบาะคู่หน้ามาพร้อมระบบนวดไฟฟ้า, เบาะหลังปรับเอนได้ 137 องศา, โต๊ะทำงานอเนกประสงค์, พร้อมด้วยพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง, พร้อมด้วยระยะทางวิ่งสูงสุดถึง 602 กิโลเมตร
GAC AION UT รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ GAC ที่มุ่งรุกเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับ B-Segment ครั้งแรกในไทย ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มองหารถยนต์เพื่อการใช้งานที่ทนทาน, มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น และมีระยะทางวิ่งที่ไกลสูงสุดถึง 500 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC)
GAC M8 PHEV รถ MPV ระดับลักชัวรีขุมพลัง Plug-in Hybrid รุ่นแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ากลุ่มผู้บริหารและครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการความหรูหราสะดวกสบายสูงสุด ควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นในการเดินทางด้วยเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยระยะทางวิ่งรวมสูงสุด 1,032 กิโลเมตร (มาตรฐาน WLTC)
ในช่วงปีที่ผ่านมา GAC ประเทศไทย ได้บรรลุเป้าหมายและความร่วมมือครั้งสำคัญมากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพและเทคโนโลยีของแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับบริการเดินทางระดับชาติ จับมือ AOT Limousine: GAC ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า AION Y Plus เพื่อเข้าร่วมให้บริการในระบบ AOT Limousine ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำถึงสมรรถนะ, ความปลอดภัย, และความสะดวกสบายของตัวรถที่ได้รับความไว้วางใจในบริการระดับพรีเมียม แต่ยังเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ Green Airport ของท่าอากาศยานไทยอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงประเทศไทย
ผนึกกำลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พัฒนาเครือข่ายสถานีชาร์จ: เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค GAC ประเทศไทย และบริษัทในเครือ GAC Energy ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ความร่วมมือนี้จะช่วยเร่งการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการเชื่อมต่อและทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างเครื่องชาร์จของ GAC Energy กับแพลตฟอร์ม PEA VOLTA ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและอำนวยความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ
เดินหน้าขยายเครือข่ายบริการเพื่อความอุ่นใจทั่วประเทศ: ปัจจุบัน GAC ประเทศไทย มีศูนย์บริการและโชว์รูมที่เปิดให้บริการแล้ว กว่า 50 แห่ง ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมกว่า 80 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2569 เพื่อให้การบริการทั้งด้านการขายและหลังการขายเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสำเร็จในปัจจุบันต่อยอดมาจากรากฐานที่มั่นคงซึ่ง GAC ประเทศไทย ได้วางไว้อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ผ่านการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย
การลงทุนโรงงานผลิตในจังหวัดระยอง: GAC ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นฐานการผลิตแห่งแรกนอกประเทศจีน โรงงานแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ แต่ยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: GAC ประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับมอบรถยนต์ไฟฟ้า AION Y Plus จำนวน 1 คัน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของตลาด EV ที่ต้องการแรงงานฝีมือคุณภาพสูง ซึ่งถือเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
การจัดตั้ง GAC Energy เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จ: เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำ GAC ประเทศไทย ได้จัดตั้งบริษัท GAC Energy ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จเร็ว (Fast-Charging Station) ภายใต้แบรนด์ของ GAC เอง
GAC ประเทศไทย เชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้แนวคิด “Customer Centric” บริษัทได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับเจ้าของรถยนต์ GAC AION อาทิ กิจกรรมเฉลิมฉลองการส่งมอบรถ ที่สร้างความรู้สึกพิเศษให้กับลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่ได้เป็นเจ้าของ และ กิจกรรมทริปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำและสร้างชุมชนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า GAC ที่แข็งแกร่ง
ในโอกาสครบรอบ 2 ปี GAC ประเทศไทย ขอขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ดีเสมอมา บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการยกระดับบริการหลังการขายที่จะสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนอนาคตแห่งการเดินทางที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยต่อไป ผู้ที่สนใจรถยนต์ GAC สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aionauto.com/th-th/ และลงทะเบียนเพื่อทดลองขับได้ที่ www.aionauto.com/th-th/test-drive/AION%20V
สำหรับ GAC Group เป็นบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกที่มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าให้กับอุตสาหกรรม ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง นวัตกรรมล้ำสมัย และบริการที่ยอดเยี่ยม โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่ระดับแนวหน้าของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกที่น่าเชื่อถือในระดับโลก โดย GAC Group ได้ก้าวสู่ตลาดรถยนต์โลกอย่างเป็นทางการในปี 2013 และเติบโตเข้าสู่ตลาดอย่างมั่นคง ด้วยการยึดมั่นในคุณค่าแห่ง “คุณภาพระดับแนวหน้าและเทคโนโลยีล้ำสมัย” พร้อมหลักการ “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริการจากภายใน” เพื่อสร้างแบรนด์ที่เชื่อถือในเวทีสากล และยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานทุกมิติ
ปัจจุบัน GAC Group มีสำนักงานใหญ่จำนวน 5 แห่ง ครอบคลุมกว่า 74 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศอเมริกา, ยุโรป, เอเชียแปซิฟิก, กลุ่มประเทศ CIS และอียิปต์ เสริมศักยภาพการขยายตัวในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่โดดเด่นและวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง
ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ GAC Group ใช้ Big Data ขับเคลื่อนโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะ และระบบ AI ผ่านการทดสอบที่มีความแม่นยำสูงถึง 95% พร้อมทั้ง ยังเน้นย้ำถึงการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ความพึงพอใจมากกว่า เพื่อส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก