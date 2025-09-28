โชว์รูมประชาชื่น 28 กันยายน 2568
⦁⦁…หลังจากประกาศปรับกลยุทธ์ ประกาศปิดโรงงานในเมืองไทย หันไปใช้วิธีนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามาขาย ล่าสุดค่ายซูซูกิ ถือฤกษ์วันที่ 25 ก.ย.68 เปิดตัวรถยนต์สปอร์ตเอสยูวี รุ่นใหม่ ซูซูกิ ฟรองซ์ (ALL NEW SUZUKI FRONX) นำโดย ทาดาโอะมิ ซูซูกิ ประธานกรรมการบริหาร และ วัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจัดแคมเปญพิเศษก่อนเปิดตัว มีผู้สนใจลงทะเบียนจองสิทธิออนไลน์ ตั้งแต่ 25 ส.ค.-24 ก.ย.68 สูงถึง 5,364 คัน รุ่นนี้นำเสนอเครื่องเบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.5 ลิตร มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ K15B รุ่นเริ่มต้น และเครื่องยนต์ K15C มาพร้อมเทคโนโลยี สมาร์ท ไฮบริดของซูซูกิ ส่วนราคา รุ่น GL 689,000 บาท รุ่น GLX 749,000 บาท และรุ่น GLX PLUS 799,000 บาท จองและรับรถ 25 ก.ย.-31 ธ.ค.68 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ฟรีประกันชั้นหนึ่งปีแรกและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. 3 ปี…⦁⦁
⦁⦁…หลังจากบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัว “The M.O.V.E. by Honda” ศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งแรกของแบรนด์ ล่าสุดได้อัพเดตไฮไลต์นวัตกรรมใหม่ นำโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุด New Honda CUV e: แบตเตอรี่สลับได้ 2 ลูก ขี่ไกลกว่า 70 กม. เปลี่ยนแบตใน 1 นาที มีหลายโหมด ทั้ง ECON Normal และ Sport มีระบบ Reverse Assist ถอยหลังที่แคบ ระบบเบรก CBS หน้าจอ TFT ขนาด 5 นิ้ว (รุ่น Standard) หรือ 7 นิ้ว (รุ่น Connectivity) เชื่อมผ่าน Honda RoadSync Duo เพื่อนำทาง รับสาย ฟังเพลง ค้นหาสถานีแบต ดีไซน์ล้ำสมัย ไฟหน้า-ท้าย LED พร้อมด้วยรถต้นแบบ Super EV (Concept) รถไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็กกลุ่ม A เซ็กเมนต์ เผยโฉมครั้งแรกในโลก และ Honda Prelude (Prototype) สปอร์ตคูเป้ เจเนอเรชั่นที่ 6 ระบบฟูลไฮบริด e:HEV เทคโนโลยีใหม่ S+ Shift ในระบบ e:HEV จำลองการเปลี่ยนเกียร์ได้ถึง 8 สปีด ผ่านแป้นแพดเดิลหลังพวงมาลัย ตอบสนองฉับไวแบบสปอร์ต ณ EM GLASS ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE …⦁⦁
⦁⦁…กิจกรรม “โตไป-ขับเป็น” SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR ส่วนหนึ่งของโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” ร่วมสร้างพื้นฐานให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน เรียนรู้กฎจราจร ฝึกขับขี่บนถนนจำลองที่ปลอดภัย และรับใบขับขี่จำลองเป็นที่ระลึก แบ่งเป็นภาคทฤษฎี โดยมีวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจรมาให้ความรู้ ส่วนภาคปฏิบัติน้องๆ จะได้ฝึกขับขี่รถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง เพื่อเรียนรู้เครื่องหมายจราจร ปลูกฝังการขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และช่วยลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานของท่านที่มีอายุ 3-8 ปี ความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ที่ลาน Zpotlight ฟิวเจอร์ พาร์ค และสเปลล์ ชั้น G ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/skilldriving…⦁⦁