มาสด้าส่ง‘เอสเซนเชียล’
ทีเด็ดใหม่-‘ไพรม์’รุ่นเริ่มต้น
สถานการณ์การแข่งขันตลาดรถยนต์หลังจากค่ายจีนบุกเข้ามา ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ค่ายญี่ปุ่นต่างงัดกลยุทธ์ออกมารับมือกันอย่างดุเดือด ในระหว่างรอการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาสู้กับจีน
สำหรับค่ายมาสด้าพยายามปรับตัว โดยนำรุ่นยอดนิยมที่มีอยู่มาปรับฟังก์ชั่นใหม่ ตกแต่งให้ดูทันสมัยขึ้น พยายามหั่นต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อลดราคาจำหน่ายลง พร้อมกับการแนะนำรุ่นปรับปรุงใหม่ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ มาสด้า 2 เอสเซนเชียล (MAZDA2 ESSENTIAL) มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 เอสเซนเชียล (MAZDA CX-3 ESSENTIAL) และ มาสด้า ซีเอ็กซ์-30 เอสเซนเชียล (MAZDA CX-30 ESSENTIAL) เป็นการปรับโฉม เพิ่ม คัดสรรฟังก์ชั่นให้ตอบโจทย์แต่ละไลฟ์สไตล์ วางราคาจำหน่ายใหม่ ให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น
ทุกโมเดลมาพร้อม 3 ทางเลือก ประกอบด้วย รุ่นไพรม์ (PRIME) รุ่นอัลตร้า (ULTRA) และรุ่นซิกเนเจอร์ (SIGNATURE) เทคโนโลยี สกายแอ๊กทีฟ ดีเอ็นเอแบบฉบับมาสด้า
สำหรับมาสด้า 2 เอสเซนเชียล คอลเล็กชั่น มีทั้งแบบซีดาน 4 ประตู และแฮตช์แบค 5 ประตู ใน 4 ทางเลือกใหม่ ได้แก่
รุ่นไพรม์ (PRIME) รุ่นเริ่มต้นใหม่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ราคา 529,000 บาท เครื่องสกายแอ๊กทีฟเบนซิน 1.3 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด SKYACTIVE-DRIVE ระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง จี-เวคเตอริ่ง คอนโทรล พลัส (G-VECTORING CONTROL PLUS-GVC Plus) ประหยัดน้ำมัน 23.3 กม./ลิตร ไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์ LED ตกแต่งเพิ่มสปอร์ตด้วยกระจังหน้าสีดำ
รุ่นอัลตร้า (ULTRA) ราคา 589,000 บาท เครื่องสกายแอ๊กทีฟเบนซิน 1.3 ลิตร มีระบบอินโฟเทนเมนท์
มาสด้า คอนเนคต์ รองรับ แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ หน้าจอ เซ็นเตอร์ ดิสเพลย์ แบบสัมผัส 7 นิ้ว ควบคุมผ่านเซ็นเตอร์ คอมมานเดอร์ แผงคอนโซลหน้าไบโอพลาสติกแบบสี เทคโนโลยีความปลอดภัย ไอ-แอ๊กทีฟเซนส์ ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบแอดวานซ์ กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง
รุ่นซิกเนเจอร์ (SIGNATURE) ราคา 659,000 บาท เครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ลิตร แบบสปอร์ต ดีไซน์ กระจกมองข้างสีดำ เบาะหนังสีดำ และผ้าแกรนด์ ลุกซ์ ซูเอด พร้อมกรอบช่องแอร์สีแดง
และ รุ่นเอ็กซ์ดีแอล ซิกเนเจอร์ (XDL SIGNATURE) ราคา 749,000 บาท เครื่องสกายแอ๊กทีฟคลีนดีเซล 1.5 ลิตร อัตราเร่งตอบสนองดี หลังคาดำ ล้ออัลลอย 16 นิ้ว สีแบล๊ก แมชชีนนิ่ง ดิสก์เบรกหลัง ประหยัดน้ำมัน 26.3 กม./ลิตร ระบบความปลอดภัย ไอ-แอ๊กทีฟเซนส์
มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 เอสเซนเชียล คอลเล็กชั่น รถครอสโอเวอร์เอสยูวี อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยครบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น อาทิ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ระบบป้องกันล้อล็อก 4W-ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัว DSC ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HLA กล้องมองหลัง พร้อมเส้นกะระยะขณะถอย (Back Monitor) เป็นต้น มาพร้อม 3 ทางเลือก กับ 4 รุ่นใหม่ ได้แก่
รุ่น 2.0 PRIME รุ่นเริ่มต้นใหม่ ราคา 699,000 บาท เครื่องสกายแอ๊กทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร กำลังสูงสุด 156 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 204 นิวตัน-เมตร รองรับน้ำมัน E85 ประหยัดน้ำมัน 16.4 กม./ลิตร ไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์ฮาโลเจน กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ กระจังหน้าสีเงิน วัสดุตกแต่งเสาประตูด้านนอกสีดำ ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold ระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ GVC (G-Vectoring Control) เบาะนั่งหุ้มผ้าสีดำ ตกแต่งด้ายสีเทา เบาะนั่งคนขับปรับได้ 6 ทิศทาง หน้าจอเซ็นเตอร์ ดิสเพลย์ แบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว ปุ่มควบคุมอัจฉริยะ เซ็นเตอร์ คอมมานด์ รองรับ แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ ลำโพง 6 ตำแหน่ง กล้องมองหลัง พร้อมเส้นกะระยะขณะถอยหลัง ถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS
รุ่น 2.0 ULTRA ราคา 759,000 บาท กุญแจรีโมตอัจฉริยะ (Smart Keyless Entry) แผงคอนโซลหน้าหุ้มหนังสีเทาเข้ม เบาะนั่งหุ้มหนังและผ้าสีดำ ตกแต่งด้ายสีเทา พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังสีดำ ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน มีพนักวางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ เพิ่มระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด
รุ่น 2.0 ULTRA PLUS ราคา 829,000 บาท ไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์ LED ระบบไฟหน้าปรับระดับอัตโนมัติ ไฟท้าย LED Signature ซุ้มล้อสีดำเงา คิ้วตกแต่งกันชนหน้าและแผงกันกระแทกด้านข้างสีเงิน ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและม่านนิรภัย ระบบควบคุมความเร็วคงที่ Cruise Control ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) แบบ LED Signature ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ เพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัย เช่น ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (ABSM) ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบแอดวานซ์ (Advanced SCBS) เป็นต้น มีระบบมาสด้า คอนเนคต์ รองรับ แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ แสดงผลผ่านหน้าจอสีทัชสกรีน เซ็นเตอร์ ดิสเพลย์ ขนาด 7 นิ้ว ปุ่มควบคุมอัจฉริยะ เซ็นเตอร์ คอมมานด์
รุ่น 2.0 SIGNATURE ราคา 899,000 บาท สไตล์สปอร์ต กระจังหน้า กระจกมองข้าง และหลังคาสีดำ หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED ระบบไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Sports Paddle Shift) ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา ฟังก์ชั่นตรวจจับน้ำฝนอัตโนมัติ แผงคอนโซลหน้าหุ้มหนังสีฟ้าเทา ตกแต่งด้ายสีคอปเปอร์ เบาะหนังสีดำและผ้า แกรนด์ ลุกซ์ ซูเอด กรอบช่องแอร์สีคอปเปอร์ เบาะนั่งคนขับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ระบบบันทึกตำแหน่งคนขับ 2 ตำแหน่ง ระบบปรับเบาะดันหลังไฟฟ้า หน้าจอ แอ๊กทีฟ ไดรฟ์วิ่ง ดิสเพลย์ แสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี ชาร์จมือถือแบบไร้สาย ระบบเสียง Bose ลำโพง 7 ตำแหน่ง ระบบไอ-แอ๊กทีฟเซนส์ อาทิ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC แบบสต๊อป แอนด์ โก ระบบปรับไฟหน้าสูงอัตโนมัติ (HBC) เป็นต้น
มาสด้า ซีเอ็กซ์-30 เอสเซนเชียล คอลเล็กชั่น มาพร้อม 3 ทางเลือก รุ่นย่อย ได้แก่
รุ่น 2.0 PRIME ราคาเริ่มต้นเข้าถึงง่ายกว่าเดิม 899,000 บาท เครื่องสกายแอ๊กทีฟ-จี 2.0 ลิตร กำลังสูงสุด 165 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร รองรับน้ำมัน E85 ประหยัดน้ำมัน 15.4 กม./ลิตร ไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์ LED พร้อมระบบเปิด-ปิด ปรับสูง-ต่ำอัตโนมัติ มีระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus เบรกมือไฟฟ้า พร้อม Auto Hold หน้าจอสี เซ็นเตอร์ ดิสเพลย์ แบบ ไวด์สกรีน 8.8 นิ้ว ปุ่มควบคุมอัจฉริยะ เซ็นเตอร์ คอมมานเดอร์ รองรับ แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้า Windshield Active Driving Display ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าปรับอัตโนมัติและที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง กุญแจนิรภัย อิมโมบิไลเซอร์ พร้อมสัญญาณกันขโมย Burglar Alarm ระบบล็อกและปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เบาะนั่งคนขับปรับ 8 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารหน้าปรับ 6 ทิศทาง พนักพิงด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40 กล้องมองหลัง ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ รวม 7 ตำแหน่ง ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว
รุ่น 2.0 ULTRA ราคา 999,000 บาท มีระบบอินโฟเทนเมนท์ เทคโนโลยีเชื่อมต่อ มาสด้า คอนเนคต์ รองรับ แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ ปุ่มควบคุมอัจฉริยะ เซ็นเตอร์ คอมมานเดอร์ เบาะหนัง คนขับปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง ระบบบันทึกตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง ประตูท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
แบบดูอัลโซน ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ระบบกุญแจรีโมตอัจฉริยะ Smart Keyless Entry ระบบควบคุมความเร็วคงที่ ล้ออัลลอย 16 นิ้ว กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กะระยะหลัง 4 จุด
รุ่น 2.0 SIGNATURE ราคา 1,099,000 บาท สปอร์ตพรีเมียม ล้ออัลลอย 18 นิ้ว หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า ไฟท้ายแบบ LED Signature กระจังหน้าและวัสดุตกแต่งเสาประตูด้านนอกสีดำเปียโน ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sports Paddle Shift เทคโนโลยีความปลอดภัย ไอ-แอ๊กทีฟเซนส์ อาทิ ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ABSM ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC ระบบเตือนเมื่อเบี่ยงออกนอกเลน LDWS ระบบปรับไฟหน้าสูงอัตโนมัติ HBC ระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยว AFS ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS มีระบบแสดงภาพ 360 องศา กล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะขณะถอย เบาะหนังสีดำ ระบบเสียง Bose ลำโพง 12 ตำแหน่ง
โดยรวม มาสด้า เอสเซนเชียล คอลเล็กชั่น พยายามรักษาจุดเด่นของมาสด้าเป็นรถยนต์สปอร์ตดีไซน์สวยงาม สมรรถนะการขับขี่ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยครบ เป็นรถยนต์นั่งสบาย ขายความคุ้มค่า เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ “ทีเด็ด” ของมาสด้า งัดออกมารับมือสงครามราคารถยนต์จากจีนในขณะนี้
