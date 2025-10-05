|ผู้เขียน
|นายพล
เจคู่ 5 อีวี
รถไฟฟ้าราคากระชากใจ
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรืออีวี แข่งกันเปิดตัวรุ่นใหม่และหั่นราคากันแบบไม่ไว้หน้า จากนโยบายการเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ทำให้ซัพพลายรถอีวีจีนไหลล้นทะลัก ลามไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยเปิดตลาดต้อนรับอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เรียกได้ว่าแต่ละค่ายเร่งปล่อยของ เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ มาพร้อมอุปกรณ์ลูกเล่นแพรวพราวสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย
อย่างล่าสุด ตลาดรถอีวีสะเทือนอีกครั้ง เมื่อ OMODA & JAECOO (โอโมด้า แอนด์ เจคู่) เปิดตัวรถอีวีรุ่นใหม่มาพร้อมหั่นราคาจนต่ำเตี้ย สร้างความฮือฮาเกิดขึ้นในตลาดรถยนต์
OMODA & JAECOO เป็นผู้พัฒนาแบรนด์รถยนต์ส่วนบุคคล ภายใต้บริษัท Chery Automobile (เชอรี่ ออโตโมบิล) ผู้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ชั้นนำระดับโลกจากจีน เน้นพัฒนาพลังงานใหม่ นำเสนอยนตรกรรมพลังงานทั้ง BEV รถไฟฟ้า 100%, PHEV ปลั๊กอินไฮบริด, HV ไฮบริด และอื่นๆ ใน 33 ประเทศทั่วโลก มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 410,000 คน เริ่มเข้ามาทำตลาดในไทยครั้งแรกเมื่อปี 2567
ล่าสุดเปิดตัว “JAECOO 5 EV” ยนตรกรรมไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุด แรงบันดาลใจการออกแบบจากธรรมชาติ หรือเรียกว่า “Origin of nature” (ออริจิน ออฟ เนเจอร์) ในราคาเริ่มต้นที่ 629,000 บาท สำหรับรุ่น JAECOO 5 EV Long Range Dynamic (ลอง เรนจ์ ไดนามิก) และเริ่มต้นที่ 679,000 บาท สำหรับรุ่น JAECOO 5 EV Long Range Max (ลอง เรนจ์ แม็กซ์)
ที่เรียกเสียงฮือฮาก็เพราะว่า ลูกค้า 1,000 คนแรก จองและรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้ราคาเริ่มต้น 549,000 บาท สำหรับรุ่น JAECOO 5 EV Long Range Dynamic และราคาเริ่มต้นที่ 599,000 บาท สำหรับรุ่น JAECOO 5 EV Long Range Max
ในรุ่น JAECOO 5 EV Long Range Max การตกแต่งภายในด้วยเบาะหนังสังเคราะห์เน้นพรีเมียม เบาะปรับไฟฟ้า หน้าจอสัมผัสขนาด 13.2 นิ้ว ไฟเรืองแสงปรับได้ 64 สี กล้องรอบคัน 540 องศา หลังคาพาโนรามิก (Panoramic Fixed Glass Roof) ขนาดใหญ่ 1.45 ตร.ม. ประตูท้ายไฟฟ้า มีให้เลือกสีภายนอกถึง 5 สี และสีภายใน 2 สี ขึ้นอยู่กับ combination ของแต่ละสีรถภายนอก
ในขณะที่รุ่น JAECOO 5 EV Long Range Dynamic มาพร้อมเบาะผ้า หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว กล้องรอบคัน 360 องศา มีสีภายนอก 3 สี และสีภายใน 1 สี มาพร้อมระบบความบันเทิงครบครัน รวมถึงโหมดคาราโอเกะในรถ
ทั้งสองรุ่นมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังสูงสุด 211 แรงม้า ให้ระยะวิ่งไกล 461 กิโลเมตร แต่วิ่งจริงน่าจะประมาณ 400 กม. ขึ้นกับการใช้ความเร็วและจำนวน
ผู้โดยสาร มาพร้อมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS 19 ฟังก์ชั่น โครงสร้างตัวถังใช้เหล็กกำลังสูง 77%
ห้องโดยสารออกแบบเน้นนั่งสบาย พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า 992 มม. ด้านหลัง 997 มม. พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ 480-1,284 ลิตร รองรับการใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการออกแบบเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ด้วยวัสดุหุ้มเบาะทนทานและจุดยึด ISOFIX สำหรับที่นั่งสัตว์เลี้ยง
โดยภาพรวมถือว่าเป็นรถไฟฟ้าราคากระชากใจ ใส่อุปกรณ์มาตรฐานของรถไฟฟ้ามาครบ เงียบสงบตามสไตล์รถไฟฟ้า แต่ทว่ามีระบบช่วยการขับขี่อัจฉริยะเพิ่มมาให้ หลายคนเห็นราคาแล้วบอกว่า ไม่อยากคิดมากถึงจุดอ่อนของรถไฟฟ้าอีกแล้ว ไม่แคล้วโดนตกไปเรียบร้อยหลายราย กลายเป็นสมาชิกอีวีไปเรียบร้อยโรงเรียนจีน
