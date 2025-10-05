โชว์รูมประชาชื่น 5 ตุลาคม 2568
⦁⦁…เบนท์ลีย์ มูลินเนอร์ (Bentley Mulliner) แผนกออกแบบเฉพาะบุคคลของเบนท์ลีย์ มอเตอร์ส รังสรรค์ Batur Convertible (บาตัวร์ คอนเวอร์ติเบิล) แกรนด์ ทัวเรอร์ แบบเปิดประทุนรุ่นออกแบบพิเศษคันแรก เฉดสีเทา Opalite ภายในห้องโดยสารตกแต่งร่วมสมัยด้วยเฉดสีดำ Beluga และตกแต่งด้วยเฉดสีส้ม Mandarin ห้องโดยสารรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันในแบบ “One Plus One” ขุมพลังเครื่องยนต์รุ่น W12 ขนาด 6.0 ลิตร 740 แรงม้า ทรงพลังที่สุดของเบนท์ลีย์ ตกแต่งด้วยแถบแข่งมาพร้อมกับการลงสีพิเศษแบบฝังแน่นเข้ากับตัวถังรถอย่างแนบเนียน แผงหน้าปัดและราวข้างประตูตกแต่งด้วยเฉดสีดำด้าน แผงคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวีเนียร์ในเฉดสีดำ Beluga เคลือบเงา ขอบหน้าปัดด้านนอกไทเทเนียมน้ำหนักเบา ตกแต่งด้วยเฉดสีดำ Beluga พวงมาลัยตกแต่งด้วยหนังเฉดสีดำ Beluga ด้านในตกแต่งด้วยหนังเฉดสีขาว Linen เดินด้ายเฉดสีส้ม Mandarin มากับวัสดุไทเทเนียมตกแต่งแป้นเปลี่ยนเกียร์ ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย ปุ่มควบคุมบนคอนโซลกลาง ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศ และขอบวงแหวนของช่องแอร์ กาบบันไดแบบเรืองแสง ตกแต่งด้วยป้ายชื่อ Batur และหมายเลขประจำรุ่น Batur Convertible ผลิตขึ้นจำนวนจำกัด สนใจสอบถาม เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด แว่วมาว่า ราคาคิดเป็นเงินปอนด์คันละประมาณ 2 ล้านปอนด์ (ปอนด์ละประมาณ 43 บาท) ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิต 40% ที่สำคัญมีโควต้าประเทศไทยเพียงคันเดียว ตอนนี้ยังไม่มีใครจอง ยังไงถ้าใครสนใจ คงต้องรีบหน่อยแล้ว…⦁⦁
⦁⦁… ศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอบคุณสำหรับการตอบรับและความไว้วางใจที่มอบให้ รถยนต์ไฟฟ้า NEW TOYOTA bZ4X ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 โตโยต้าได้รับยอดผู้ลงทะเบียนสิทธิล่วงหน้าครบตามจำนวน 2,000 ท่าน เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสิทธิล่วงหน้าจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิส่วนลดเงินสด 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% บริษัทจะแจ้งราคาจำหน่ายของรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ เป็นรถไฟฟ้าประกอบและนำเข้าจากญี่ปุ่น มีรุ่นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเพิ่มเข้ามาใหม่ ทำระยะการขับขี่ได้ 600 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้งภายใต้มาตรฐาน NEDC โตโยต้าตั้งเป้าจะขายรถรุ่นนี้ 6,000 คันในช่วงปีแรก จะสามารถเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป…⦁⦁
⦁⦁…ฟอร์ด ประเทศไทย จัดหนักจัดเต็ม ส่งแคมเปญ ‘ฟอร์ดช่วยผ่อนคนละครึ่ง นาน 1 ปี’ ตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ต.ค.68 สำหรับลูกค้าซื้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ ไวลด์แทรค 4×2 6AT (เฉพาะรุ่นธรรมดา ยกเว้นฟอร์ด เรนเจอร์ ไวลด์แทรค 4×2 6AT รุ่นพิเศษ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค) เมื่อดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.59%, ฟอร์ด เรนเจอร์ XLS กระบะ 4 ประตูยกสูง เกียร์อัตโนมัติ (รุ่นธรรมดาและรุ่นพิเศษ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค) เมื่อดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.89%, ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไวลด์แทรค เมื่อดาวน์ 35% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.09%, ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไทเทเนี่ยม พลัส 4×4 เมื่อดาวน์ 35% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.09%, ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เทรนด์ เมื่อดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.59% แคมเปญนี้ มาพร้อมโปรแกรมขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ Ford Care แต่ไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และเมื่อจัดเช่าซื้อผ่านฟอร์ดลีสซิ่ง โดยธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น…⦁⦁
⦁⦁…บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มอบแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าครอบครัวฮอนด้า ‘Honda We’re Family Happy Plus!’ เสิร์ฟความคุ้มค่ามอบการดูแลรถแบบครบวงจร ตั้งแต่ใจ ดูแลด้วยโปรผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ขั้นต่ำเพียง 3,000 บาท สำหรับงานบริการทุกประเภท พิเศษสุด ส่วนลดค่าอะไหล่สำหรับครอบครัวฮอนด้า พร้อมตรวจสภาพรถยนต์ฟรีดูแลโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับลูกค้าทุกคน ทั้งรถใหม่ รถปีเก่า หรือรถยนต์มือสอง รวมถึงโปรโมชั่นผ่อนยางรถยนต์ 0% สูงสุด 10 เดือน ไม่ว่าจะรถรุ่นไหนก็มั่นใจทุกการเดินทาง เพียงนัดหมายและนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568-30 พฤศจิกายน 2568…⦁⦁
⦁⦁…บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” จากสหรัฐอเมริกา โดย จันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดของหมวดฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ในฐานะแบรนด์ที่นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังต่อยอดการปรับกลยุทธ์สื่อสารการตลาดที่กระชับ รวดเร็ว ชัดเจน และจริงใจ ปีนี้ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด สำรวจอ้างอิงจากการสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามโครงสร้างชัดเจน การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ครอบคลุมหมวดผลิตภัณฑ์มากถึง 115 หมวดหมู่ จากการสำรวจความนิยมของแบรนด์กว่า 6,500 ตัวอย่างทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ในฐานะผู้นำธุรกิจฟิล์มกรองแสงอันดับ 1 เมืองไทย ลามิน่าพัฒนานวัตกรรมของฟิล์มกรองแสง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถยุคใหม่ ยานยนต์มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสมองกลอัจฉริยะซับซ้อน และต้องการฟิล์มรองรับสัญญาณดิจิทัลได้เต็ม 100% เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ได้เต็มประสิทธิภาพ…⦁⦁