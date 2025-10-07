มิลเลนเนียมฯ จัดโปรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ The i7 eDrive50 M Sport มอบตั๋วเครื่องบินกทม.-ยุโรป 2 ที่นั่ง

สัมผัส บีเอ็มดับเบิลยู ‘The i7 eDrive50 M Sport’ ยนตรกรรมไฟฟ้าระดับแฟลกชิป สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์สำหรับผู้นำยุคใหม่ จองวันนี้รับราคาพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และ มอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA ชวนสัมผัส บีเอ็มดับเบิลยู ‘The i7 eDrive50 M Sport’ ยนตรกรรมระดับแฟลกชิป ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สำหรับผู้นำยุคใหม่ ที่มุ่งสร้างความสำเร็จในแบบที่แตกต่าง
ศรัณย์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม สำหรับยนตรกรรม บีเอ็มดับเบิลยู The i7 xDrive60 M Sport วันนี้ บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ ขอนำเสนออีกหนึ่งความเหนือระดับ ตอบโจทย์ผู้นำยุคใหม่ กับ บีเอ็มดับเบิลยู ‘The i7 eDrive50 M Sport’ ยนตรกรรมไฟฟ้าระดับแฟลกชิป ที่ผสานความหรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัย สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
ขอเชิญชวนลูกค้าและผู้สนใจทดลองขับ พร้อมรับข้อเสนอและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่โชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงภายในงาน ‘MGC-ASIA MOBILITY EXPO 2025’ ซึ่งจัดแสดงยนตรกรรม บีเอ็มดับเบิลยู หลากรุ่น บริเวณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M และโชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
BMW The i7 eDrive50 M Sport หรูหรา เร้าใจ ความสมบูรณ์แบบแห่งยนตรกรรม
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับยนตรกรรมระดับแฟลกชิป ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% ความจุแบตเตอรี่ 105.7 kWh ให้กำลัง 455 แรงม้า (HP) แรงบิด 650 นิวตันเมตร ชาร์จไฟเต็ม วิ่งได้ไกลสุด 603 กิโลเมตร (NEDC) ล้ออัลลอย M ขนาด 21 นิ้ว แบบสลับสี โดดเด่นด้วยชุดแต่งแบบ M Sport ห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังแท้ fine-grain Merino Leather พร้อมฟังก์ชั่น Executive Lounge มาพร้อมทัชสกรีน ‘BMW Theatre Screen’ ขนาด 31.3 นิ้ว ความคมชัดระดับ 8K รวมถึง Panorama Glass Roof with Sky Lounge และระบบสั่งงานอัจฉริยะ BMW Natural Interaction
BMW The i7 eDrive50 M Sport ราคาปกติ 7,149,000 บาท
รับข้อเสนอและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อจองและรับรถภายในระยะเวลาที่กำหนด
บัตรโดยสารสายการบินไปกลับ กรุงเทพ–ยุโรป ชั้นธุรกิจ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่าสูงสุด 250,000 บาท หรือ สยามกิฟท์การ์ดหรือช้อปปิ้งการ์ด มูลค่าสูงสุด 170,000 บาท หรือ iPhone 17 Pro 256 GB รวมมูลค่า 87,800 บาท (จำนวน 2 เครื่อง) หรือ เพิ่มมูลค่ารถเทรด-อินสูงสุดถึง 700,000 บาท
– บัตรล่องเรือยอชต์ อะซิมุท สุดเอ็กซ์คลูซีฟ มูลค่า 50,000 บาท
– แพ็กเกจที่พักหรูจากโรงแรมพันธมิตร มูลค่า 12,000 บาท
– ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
– ฟรี BMW Wallbox พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
– ฟรี กล้องติดรถยนต์ BMW Advance Car Eye 3.0
– รับเพิ่มคะแนนสะสม MGC point 30,000 คะแนน
บริการ SIXT Exclusive Limousine รับ-ส่งสนามบิน ด้วย BMW 5 Series หรือ MPV เทียบเท่า ฟรี 4 เที่ยว มูลค่าสูงสุด 26,000 บาท แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 30% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ