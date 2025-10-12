|ผู้เขียน
มาสด้า ซีเอ็กซ์ 30 ใหม่
ได้เวลา'เอสเซนเชี่ยล'บุก
ค่ายรถยนต์ต่างงัดกลยุทธ์ออกมารับมือการแข่งขันรุนแรง หลังจากจีนเดินหน้าบุกตลาดยานยนต์ทั่วโลก โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี จีนผลิตทะลักล้นจนแผ่กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ใส่มาทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และหั่นราคาต่ำเตี้ย จนหลายคนอดใจไม่ไหว หลงใหลไปกับอีวีจีนมากมาย
แต่ไม่ใช่ว่าค่ายญี่ปุ่นจะยอมง่ายๆ หลายค่ายต่างซุ่มพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานใหม่ออกมาอย่างเต็มกำลัง แต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนมุ่งไปสู่พลังงานใหม่ ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นก็งัดกลยุทธ์ ปรับปรุงแต่งหน้าทาปากรถรุ่นเดิม เพิ่มออปชั่น แถมหั่นราคา เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้ ไม่ให้ไหลไปอยู่ค่ายจีนที่กำลังดูดยอดขายกันอย่างสนุกสนานอยู่ในขณะนี้
ส่วนค่ายมาสด้าหลังจากออกรุ่นพิเศษคือ เอสเซนเชี่ยล (Essential) ปรับออปชั่นและหั่นราคาในรุ่นมาสด้า 2 และซีเอ็กซ์ 3 ไปแล้ว
ล่าสุดออก ครอสโอเวอร์เอสยูวี รุ่นซีเอ็กซ์ 30 เอสเซนเชี่ยล (New Mazda CX-30 Essential) มาพร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus เครื่องยนต์สกายแอ๊กทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร กำลังสูงสุด 165 แรงม้า สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการควบคุมการขับขี่ที่แม่นยำและสมดุล ด้วยสกายแอ๊กทีฟแพลตฟอร์มเจเนอเรชั่นใหม่ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน โดยประกอบด้วย
รุ่นไพรม์ (PRIME) รุ่นเริ่มต้นใหม่ ออกแบบมาให้เป็นเจ้าของได้ง่าย มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบครัน กับราคาเริ่มต้นเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม 899,000 บาท เครื่องยนต์ SKYACTIV-G 2.0 ลิตร ให้แรงม้าสูงสุด 165 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร รองรับน้ำมัน E85 ประหยัดน้ำมันสูงสุด 15.4 กม./ลิตร อัตราเร่งและการตอบสนองดี ไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์แบบ LED พร้อมระบบเปิด-ปิดและปรับสูง-ต่ำอัตโนมัติ มาพร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus เบรกมือไฟฟ้า พร้อม Auto Hold และ
ฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ หน้าจอสี Center Display แบบ Widescreen ขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander รองรับ Apple CarPlay และ Android AutoTM และหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้า Windshield Active Driving Display ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าปรับอัตโนมัติและที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง กุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย Burglar Alarm ระบบล็อกและปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เบาะนั่งคนขับปรับได้ 8 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับได้ 6 ทิศทาง พนักพิงด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40 กล้องมองหลัง พร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ รวม 7 ตำแหน่ง ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว
รุ่น 2.0 ULTRA สบายสุด มอบความสบายในราคาคุ้มค่ากว่าเคย ราคาจำหน่าย 999,000 บาท มาพร้อมฟังก์ชั่น ทั้งระบบ Infotainment ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัดผ่านระบบ Mazda Connect รองรับ Apple CarPlay และ Android AutoTM พร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander ออกแบบตามแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเอกลักษณ์ของมาสด้า ภายในตกแต่งอย่างประณีต มาพร้อมเบาะนั่งหุ้มหนัง เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งได้ 2 ตำแหน่ง ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ระบบกุญแจรีโมตอัจฉริยะ Smart Keyless Entry ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (Cruise Control) ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว พร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด
และรุ่น 2.0 SIGNATURE ราคา 1,099,000 บาท ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า ไฟท้ายแบบ LED Signature กระจังหน้าและวัสดุตกแต่งเสาประตูด้านนอกสีดำเปียโน มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sports Paddle Shift มีเทคโนโลยีความปลอดภัย i-Activsense อาทิ ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ABSM, ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC, ระบบเตือนเมื่อมีรถเบี่ยงออกนอกเลน LDWS, ระบบปรับไฟหน้าสูงอัตโนมัติ HBC ระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ AFS และระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS เป็นต้น มาพร้อมระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง กล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะขณะถอยลัง ภายในห้องโดยสารพิถีพิถันเสมือนงานทำมือ เรียบหรูด้วยเบาะหนังสีดำ ระบบเสียง Bose รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง
ภาพรวมมาสด้า ซีเอ็กซ์ 30 ไม่ใช่รถยนต์ประเภทครอบครัวใหญ่โต เป็นรถทรงสปอร์ต แต่นั่งสบาย เพราะออกแบบเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ทำให้เดินทางใกล้ไกลไม่เหนื่อยล้า
สมรรถนะเครื่องยนต์สกายแอ๊กทีฟได้รับการยอมรับในเรื่องทรงพลังและประหยัด ส่วนช่วงล่างสไตล์มาสด้าทั้งหนึบเกาะถนนและนุ่มนวลนั่งสบาย แถมถ้าใครงบมีจำกัดสามารถเลือกรุ่นล่างสุดคือรุ่นไพรม์ ถือว่าอุปกรณ์ใช้ได้ ไม่ต้องโหนไปเล่นรุ่นสูงก็ยังพอไหว
