โชว์รูมประชาชื่น 14 ตุลาคม
⦁⦁…บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รุกตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ประเภทพีพีวี (Pick-Up Passenger Vehicle – PPV) อีกครั้ง แนะนำรุ่นใหม่ล่าสุด ฟอร์จูนเนอร์ ลีดเดอร์ จี พลัส (Fortuner Leader G Plus) อัพเกรดสเปก ราคา 1,439,000 บาท, ใหม่ ล้ออัลลอยสีพิเศษเฉพาะ Leader G Plus ขนาด 18 นิ้ว, ไฟหน้าแบบ Bi-Beam LED พร้อม Daytime Running Lights, ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding, ใหม่ ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ, เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง, หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว รองรับ แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้, มาตรวัดเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลขนาด 4.2 นิ้ว, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมแผ่นกรองปรับอากาศ PM2.5 เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร 150 แรงม้า 400 นิวตันเมตร, ประหยัดน้ำมัน 14.3 กม./ลิตร (อ้างอิงจาก ECO Sticker), ระบบควบคุมพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว, ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ช่วยซับแรงสั่นสะเทือน, ช่วงล่างด้านหลังแบบโฟร์ลิงก์คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง มั่นคงและนุ่มนวลขึ้น, ใหม่ กล้องมองรอบคัน Panoramic View Monitor 360 องศา, ใหม่ ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning), ใหม่ ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Traffic Movement Notification), ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor), ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert), ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่งรอบคัน …⦁⦁
⦁⦁…นานๆ จะเห็น บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดหนักส่งท้ายปีผ่าน แคมเปญ “Honda Pro OH! MY GOOOOOD PLUS+” โปรใหม่ จัดใหญ่เต็ม MAX City ซี๊ดดด Deal รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสูงสุด 70,000 บาท สำหรับลูกค้าสนใจรถยนต์ซิตี้คาร์ยอดนิยมอย่าง ฮอนด้า ซิตี้ และฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก ทั้งขุมพลัง เทอร์โบ ราคาเริ่มต้น 599,000 บาท และขุมพลังฟูลไฮบริด อีเอชอีวี (e:HEV) ราคาเริ่มต้น 729,000 บาท และรุ่นพิเศษ ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก ไดรวัล ลิมิเต็ก อีดิชั่น (Honda City Hatchback DRIVAL Limited Edition) ราคา 829,000 บาท มาพร้อมข้อเสนอทั้งส่วนลด แพคเกจเย้ายวนใจมากมายสำหรับลูกค้าจองฮอนด้า ซิตี้ รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.-11 ธ.ค.68 และรับรถภายในวันที่ 31 ธ.ค.68 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 0-2341-7777 หรืออ่านรายละเอียดที่ https://www.honda.co.th/promotions …⦁⦁
⦁⦁…เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) เปิดตัว เกีย คาร์นิวัล ไฮบริด 7 ที่นั่ง (The new Kia Carnival HEV 7-seater) โฉมใหม่ เครื่องยนต์เทอร์โบขนาด 1.6 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 54kW และเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ให้กำลังสูงสุด 245 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 367 นิวตันเมตร ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ ผสานสไตล์ความเป็นรถเอสยูวีและเอ็มพีวี ออกแบบภายในสปอร์ตพรีเมียม ฟังก์ชั่นใช้งานหลากหลาย มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่นลักชัวรี่ ราคา 2,699,000 บาท และรุ่นพรีเมียม ราคา 2,499,000 บาท มาพร้อมการรับประกันคุณภาพนาน 7 ปี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชม. 7 ปีไม่จำกัดระยะทาง รับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ (High-Voltage Battery) 8 ปี ข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว ฟรี ค่าบำรุงรักษาตามระยะ (ค่าแรง และค่าอะไหล่) ตลอด 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร สำหรับเจ้าของรถยนต์เกียและครอบครัว (Kia Loyalty) รับสิทธิฟรี ค่าบำรุงรักษาตามระยะ (ค่าแรง และค่าอะไหล่) เพิ่มอีก 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร รวมเป็น 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 3-31 ต.ค.68 …⦁⦁
⦁⦁…บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ดำเนินกิจการครบ 30 ปีในประเทศไทย จัดประชุมผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จัดต่อเนื่องปีที่ 24 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘THAI Transformation Journey’ ในงานประชุมผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่าย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Timeless Number 1 ส่วน นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ Lead with Decision Stay No.1 Forever ‘ตัดสินใจอย่างผู้นำ เพื่อความเป็น 1 อย่างยั่งยืน’ เพราะโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผู้บริหารต้องกล้าปรับตัว ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูล ประสบการณ์และกรอบความคิดที่เฉียบคม และมีการมอบรางวัล Lamina Excellence Awards ให้แก่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ ณ โรงแรมเรเนอซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ …⦁⦁
⦁⦁…วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด ชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแชร์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างการจดจำคุณค่าของแบรนด์อีซูซุผ่านแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในโครงการ “Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2025” ภายใต้หัวข้อ “ISUZU: Your Trusted Buddy อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในรูปแบบรายบุคคล หรือแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน ไม่จำกัดสถาบัน คณะ หรือชั้นปี ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับโอกาสสุดพิเศษเข้าร่วม Workshop กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อเพิ่มพูนทั้งความรู้และประสบการณ์ ก่อนนำเสนอแผนการตลาดต่อคณะกรรมการในรอบสุดท้าย สนใจสมัคร ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแผนการตลาดและรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Linktree : TPG Awakens Your Challenge หรือ Facebook: Tri Petch Isuzu Sales Career …⦁⦁