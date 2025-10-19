|ผู้เขียน
|นายพล
ฟอร์จูนเนอร์
ลีดเดอร์ จี พลัส
ได้เวลาอัพเกรด
ค่ายรถต่างปรับกลยุทธ์รับสงครามตลาดรถยนต์กำลังร้อนแรง เมื่อค่ายจีนส่งรถยนต์หลากหลายประเภทมากขึ้น ไม่เฉพาะรถไฟฟ้า หรืออีวี แต่ยังมีรถหลากหลายประเภท แม้กระทั่งรถปิกอัพ หรือรถปิกอัพดัดแปลง หรือพีพีวี ที่ใครหลายคนคิดว่าค่ายญี่ปุ่นแข็งปั๋งเจาะไม่เข้า แต่ที่ไหนได้ กลายเป็นว่ารถพีพีวีทรงเหลี่ยมของจีนอย่างพี่น้องตระกูลแทงก์ และค่ายอื่นๆ ต่างทยอยกระโดดเข้ามาร่วมวงไพบูลย์ แย่งส่วนแบ่งตลาดจากบรรดาค่ายญี่ปุ่นกันอย่างสนุกสนาน
เมื่อเป็นเช่นนี้ค่ายใหญ่อย่างโตโยต้า ในฐานะผู้นำตลาดคงอยู่เฉยไม่ได้ มีหรือจะนิ่งเฉย จึงต้องงัดกลยุทธ์ออกรุ่นพิเศษในราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และยังปรับอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น
ล่าสุด แนะนำรถอเนกประสงค์ใหม่สไตล์พีพีวี ฟอร์จูนเนอร์ ลีดเดอร์ จี พลัส (Fortuner Leader G Plus) เติมเต็มไลน์อัพ อัพเกรดสเปกการใช้งาน เพื่อการใช้งานหลากหลาย ทั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ฟังก์ชั่น
การใช้งานทันสมัยขึ้น
ย้อนไปดูเส้นทางฟอร์จูนเนอร์ โตโยต้าเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยครั้งแรกปี 2547 ประสบความสำเร็จมาตลอด มีบางช่วงสลับกันขึ้นเป็นผู้นำตลาดรถพีพีวีในเมืองไทยกับอีซูซุ มิว-เอ็กซ์
โตโยต้าโชว์ข้อมูลว่า ยอดขายสะสมของฟอร์จูนเนอร์ตั้งแต่ปี 2547-สิงหาคม 2568 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นมากกว่า 466,000 คัน ยอดขายอันดับ 1 ในตลาดพีพีวี 13 ปีติดต่อกัน (2555-2567) และยังส่งออกจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย
สำหรับภาพรวม Fortuner Leader G Plus รุ่นใหม่ล่าสุด ดีไซน์ภายนอก ล้ออัลลอยสีพิเศษเฉพาะ Leader G Plus ขนาด 18 นิ้ว ใหม่, ไฟหน้าแบบ Bi-Beam LED พร้อม Daytime Running Lights, ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding, ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ ใหม่, เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง, หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto, มาตรวัดเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลขนาด 4.2 นิ้ว, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมแผ่นกรองปรับอากาศ PM2.5
เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร 150 แรงม้า 400 นิวตันเมตร ประหยัดน้ำมัน 14.3 กม./ลิตร (อ้างอิงจาก ECO Sticker) ระบบควบคุมพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ช่วยซับแรงสั่นสะเทือน ช่วงล่างด้านหลังแบบโฟร์ลิงก์คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง มั่นคงและนุ่มนวลยิ่งขึ้น
ส่วนระบบความปลอดภัย กล้องมองรอบคัน Panoramic View Monitor 360 องศา ใหม่, ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning) ใหม่, ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Traffic Movement Notification) ใหม่, ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor), ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)
ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน
พร้อมกันนี้ในรุ่นย่อย 2.4 Leader ทั้งหมดยังยกระดับระบบช่วยเหลือความปลอดภัยเชิงป้องกันอีกด้วย เช่น ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning) ระบบเสียงเตือนที่มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงความเสี่ยงในการชนสิ่งกีดขวางด้านหน้า มาพร้อมช่องจ่ายไฟ USB Type-C ได้แก่ รุ่นที่ติดตั้ง 2.4 Leader S / 2.4 Leader G / ใหม่! 2.4 Leader G Plus
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Traffic Movement Notification) ระบบจะช่วยเตือนผู้ขับขี่ด้วยเสียง เมื่อรถของผู้ขับยังคงจอดนิ่ง ขณะที่รถคันหน้าเริ่มเคลื่อนตัวออกไป รุ่นที่ติดตั้ง ได้แก่ 2.4 Leader S / 2.4 Leader G / ใหม่! 2.4 Leader G Plus
ขยายการติดตั้งระบบ TSS (Toyota Safety Sense) สู่รุ่น 2.4 Leader V (ทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ) ทั้งระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-collision System) ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) และระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control)
ขยายการติดตั้งระบบ BSM และ RCTA สู่รุ่น 2.4 Leader S ทั้งระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) และระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)
มี 4 สีให้เลือก สีขาว PLATINUM WHITE PEARL สีดำ ATTITUDE BLACK MICA สีเงิน SILVER METALLIC สีเทา DARK GREY METALLIC
ส่วนราคา รุ่น 2.4 Leader V เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1,600,000 บาท รุ่น 2.4 Leader V เกียร์อัตโนมัติ 1,530,000 บาท รุ่นใหม่ 2.4 Leader G Plus เกียร์อัตโนมัติ 1,439,000 บาท รุ่น 2.4 Leader G เกียร์อัตโนมัติ 1,400,000 บาท รุ่น 2.4 Leader S เกียร์อัตโนมัติ 1,239,000 บาท
โดยภาพรวม ฟอร์จูนเนอร์ ลีดเดอร์ จี พลัส ถือกำเนิดมาเพื่อเป็นรถยนต์สไตล์ไปไหนไปกัน สมบุกสมบันได้เต็มที่ เพราะมีพื้นฐานเป็นปิกอัพ อึด ถึก ทน อยู่แล้ว เมื่อมาแต่งหน้าทาปากอัพเกรดให้ทันสมัยขึ้น ก็เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับแฟนๆ รถพีพีวี ที่มีจำนวนไม่น้อยในขณะนี้
เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าพี่ใหญ่ขยับแบบนี้แล้ว พีพีวีค่ายอื่นจะออกมารับมือกันอย่างไร ไม่งั้นส่วนแบ่งตลาดหดหายแน่นอน
นายพล