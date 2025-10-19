โชว์รูมประชาชื่น 19 ตุลาคม 2568
⦁⦁ … เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เปิดตัว Flying Spur ‘Ombre by Mulliner’ (ฟลายอิ้ง สเปอร์ ออมเบร บาย มัลลิเนอร์ สุดยอดยนตรกรรม กับตัวเลือกการทำสีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มีมูลค่าสูงที่สุดของแบรนด์ ถือเป็นการนำมาใช้กับยนตรกรรมแบบ 4 ประตูเป็นครั้งแรก การทำสีแบบ ‘Ombre by Mulliner’ เป็นการผสมผสาน 2 เฉดสีแตกต่างกัน และทำการไล่เฉดสีแบบแรเงาตลอดความยาวของตัวถังด้วยการพ่นสีโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญจากศูนย์ทำสีและตัวถัง ณ โรงงานเบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เมืองครูว์ ประเทศอังกฤษ สำหรับ Ombre by Mulliner-Full Body Paint Fade ในรถยนต์เครื่องยนต์รุ่น V8 ไฮบริด ราคา 7,320,000 บาท และรถยนต์เครื่องยนต์รุ่น V6 ไฮบริด ราคา 4,461,000 บาท …⦁⦁
⦁⦁… ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ย้ายตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 ชั้น 19 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ เอกมัย เลขที่ 1319 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จากเดิมตึกเอ็มสเฟียร์ เพื่อให้สอดรับต่อการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมองค์กรสู่ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “Joy Workplace” ออกแบบพื้นที่สำนักงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรรุ่นใหม่ เน้นการสร้างความสุขในการทำงานริเริ่มจากภายในองค์กร เสริมบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การทำงานเป็นทีมเวิร์ก ออกแบบพื้นที่ (Space) ให้เปิดโล่งเชื่อมถึงกัน (Collaboration) ให้มีส่วนร่วมพบปะพูดคุย กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เน้นส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรในทุกมิติ การตกแต่งเรียบง่ายสไตล์มินิมอล มีความทันสมัย และบรรยากาศอันอบอุ่น นับเป็นก้าวสำคัญของมาสด้าในการยกระดับองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขไปยังลูกค้าทุกคน ตามปรัชญาของมาสด้า Joy Drives Lives ความสุขขับเคลื่อนชีวิต …⦁⦁
⦁⦁… พงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และการตลาด อัตถากรณ์ สิงห์น้อย รองผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต ฉัตรชัย บำรุงพรไพศาล รองผู้จัดการใหญ่ด้านวิศวกรรมการผลิต และ ซาโตชิ ฮิโรเซ่ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “Safety & Healthy Improvement” มุ่งเน้นการยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย ทันสมัย และตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของบุคลากร เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนวิสัยทัศน์ให้ความสำคัญกับ “คน” ควบคู่กับ “คุณภาพ” อาทิ การเพิ่มจุดความปลอดภัยในสายการผลิตหลักและสายการผลิตรอง การปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนพนักงาน เพิ่มห้องประชุมทันสมัย เพิ่มแสงสว่างด้วยสกายไลต์ ติดตั้งหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ติดตั้งตาข่ายกันนก รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยในพื้นที่ผลิต เพิ่มกันสาดกันฝนเพื่อป้องกันลื่น ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ การปรับปรุงจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ ติดตั้งพัดลมส่งลมเย็น เพิ่มช่องระบายความร้อนด้านบนอาคารผลิต เพื่อให้พนักงานทำงานได้สะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยามาฮ่ามองว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการทำงานคือการลงทุนคุ้มค่าระยะยาว “เพราะเราถือว่าบุคลากรคือทรัพยากรสำคัญ เป็นหัวใจสำคัญของการผลิต” ณ อาคารผลิต และประกอบรถจักรยานยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ…⦁⦁
⦁⦁… รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเชิญชวนเหล่าสาวกผู้หลงใหลเสน่ห์ความคลาสสิกของ Super Cub (ซุปเปอร์คับ) มารวมพลเฉลิมฉลอง ซุปเปอร์คับ ดิ ออริจินัล คลับ มีตติ้ง (Super Cub THE ORIGINAL CLUB MEETING) การพบปะสุดพิเศษของคนรัก Super Cub วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00-20.00 น. ณ Mahapho Riverview (มหาโพธิ์ ริเวอร์วิว) อีเวนต์สเปซสุดอาร์ตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านทรงวาด เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีแล้วตั้งแต่วันนี้ ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดรถแต่ง Super Cub ชิงรางวัลกว่า 10,000 บาท การประกวดการแต่งกายสุดออริจินัล โชว์สไตล์ ความคลาสสิกในแบบของตนเอง การรวมตัวของ Community Super Cub จากทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลและเซอร์ไพรส์มากมาย อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มฟรี พบปะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายคลาสสิก มาร่วมเติมเต็มสีสันให้บรรยากาศสุดคึกคักริมเจ้าพระยา ลูกค้า Super Cub ทุกรุ่นลงทะเบียนและขี่รถมาร่วมงาน 100 ท่านแรก รับฟรี ผ้า Super Cub Original Club Bandana Limited Edition ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thaihonda.co.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hondamotorcyclethailand …⦁⦁