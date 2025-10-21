โตโยต้า เปิดตัว Toyota Land Cruiser FJ เตรียมเปิดตัวในไทยปีหน้า รอลุ้นราคาขาย
โตโยต้า มอเตอร์ ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ Toyota Land Cruiser FJ (โตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์ เอฟเจ) เปิดตัวครั้งแรกในโลก โดยรถรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากพื้นฐาน Hilux CHAMP และผลิตจากโรงงานบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
Toyota Land Cruiser FJ เป็นรถยนต์สไตลล์ SUV ทรงกล่องขนาด 5 ที่นั่ง พัฒนาจากโครงการที่เรียกว่า 500D เพื่อพัฒนารถอเนกประสงค์บนพื้นฐาน IMV0 หรือ Body On Frame แบบเดียวกับรถกระบะ Hilux CHAMP
โดยได้รับการออกแบบตัวถัง และ ห้องเครื่องให้สั้นกว่า Toyota Fortuner เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในเมือง
รถมีมิติตัวถังความยาว 4,575 มิลลิเมตร,ความกว้าง 1,855 มิลลิเมตร,ความสูง 1,960 มิลลิเมตร ส่วนระยะฐานล้อสั้นลง (สั้นกว่า Land Cruiser 250 ที่ 270 มม.) อยู่ที่2,580 มิลลิเมตร และรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.5 เมตร
Toyota Land Cruiser FJ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2.7 ลิตรแบบ 4 สูบแถวเรียง ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 246 นิวตันเมตร เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ Super ECT ขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-Time 4WDพร้อม Sequential Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD มีระบบล็อกเฟืองท้าย Rear Differential Lock
ยังมาพร้อม Toyota Safety Sense เทคโนโลยีความปลอดภัย ที่มาพร้อมฟังก์ชันขั้นสูง ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-collision Safety System) มอบการขับขี่ที่น่าเพลิดเพลินและให้ความสบายใจในการเดินทาง
โตโยต้าเตรียมนำรถคันนี้ไปจัดแสดงในงาน Japan Mobility Show 2025 ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ หลังจากวันนี้ (21 ตุลาคม) ได้เปิดตัวครั้งแรกในโลก World Premier ไปแล้วและเตรียมนำออกจำหน่ายในญี่ปุ่นช่วงกลางปี 2569
ส่วนแผนการทำตลาดในประเทศไทย เดิมโตโยต้ามีแผนจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ แต่ล่าสุดโตโยต้าได้ตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัวในไทยเป็นปีหน้า (2569) แทน โดย Toyota Land Cruiser FJ ที่จะแนะนำให้ในประเทศไทย โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ยืนยันแล้วว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น
