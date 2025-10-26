|ผู้เขียน
|นายพล
ซูซูกิส่ง‘ฟรองซ์’
สู้ศึกเอสยูวี
หลังจากประกาศปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะถอดใจย้ายขาดออกจากเมืองไทยไป เพราะสงครามการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์รุนแรง จากนโยบายผลิตยานยนต์ของจีน
แต่ซูซูกิยังคงเดินหน้าทำตลาดในเมืองไทยได้อย่างคึกคัก จากการออกโปรโมชั่นน่าสนใจสำหรับรถรุ่นปัจจุบันที่กำลังขายอยู่ มีทั้งกลยุทธ์ บำรุงรักษาฟรี ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนยาว แถมมีของแจกของแถมอีกมากมาย ทำให้ซูซูกิทำยอดขายไปได้สวยๆ
ล่าสุด ซูซูกิ เปิดเกมสู้ใหม่อีกครั้ง เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในตลาดรถยนต์เมืองไทย ด้วยการเปิดตัวยนตร
กรรมสไตล์สปอร์ต แบบเอสยูวี รุ่นใหม่ล่าสุด ALL NEW SUZUKI FRONX (ซูซูกิ ฟรองซ์) เป็นรถยนต์ประกอบในอินโดนีเซีย เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยข้อตกลงอาฟต้า มาพร้อมแนวคิด “THE ICONIC DRIVE นิยามใหม่ของการขับขี่…ในแบบที่เป็นคุณ”
ดีไซน์ภายนอกสะดุดตาด้วยไฟหน้าพร้อม Daytime Running Light (เดย์ไทม์ รันนิ่ง ไลท์) กระจังหน้าดูทรงพลัง เสริมด้วยลายเส้นโครเมียม และไฟท้ายแอลอีดี
ภายในห้องโดยสาร ออกแบบให้เข้าออกได้ง่าย พวงมาลัย มัลติฟังก์ชั่น ดีไซน์สปอร์ต มี Paddle Shift (แพดเดิลชิฟท์) หรือแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยในรุ่นท็อป จอระบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับแอปเปิล คาร์เพลย์ แบบไร้สาย ระบบปุ่มสตาร์ต (Keyless Push Start) แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายในรุ่นท็อป พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และช่องปรับอากาศสำหรับที่นั่งด้านหลัง พร้อมช่องเสียบยูเอสบี (USB Charger)
ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.5 ลิตร มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์ K15B รุ่นเริ่มต้น รุ่น GL กำลังสูงสุด 105 พีเอส ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 138 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที
ส่วนรุ่น GLX และ GLX PLUS เครื่องยนต์ K15C มาพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ (DUALJET) ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีไฮบริด Smart Hybrid Vehicle (SHVS) เอกสิทธิ์เฉพาะของซูซูกิ ผสานพลังเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยี Integrated Starter Generator (ISG) และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน กำลังสูงสุด 101 พีเอส ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 135 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที ขนาดถังน้ำมัน ความจุ 37 ลิตร
สำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของซูซูกิ ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและบำรุงรักษาง่าย แถมรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.8 เมตร ขับขี่และจอดในพื้นที่จำกัดได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังมีระบบ Idling Stop (ไอดลิ้ง สต๊อป) ดับเครื่องอัตโนมัติเพื่อช่วยลดมลพิษและประหยัดน้ำมัน โครงสร้างตัวถัง TECT (เทค) เทคโนโลยีเหล็กกล้าน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ
และแน่นอน แพลตฟอร์ม HEARTECT (ฮาร์ทเทค) เอกสิทธิ์เฉพาะของซูซูกิต้องมา แถมมาพร้อมระบบ NVH ช่วยลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก ทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบในระดับคุยกันในรถ หรือฟังเพลงได้ชัดเจน
มีระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (Hill Hold Control) จุดยึดเบาะที่นั่งสำหรับเด็ก พร้อมจุดรั้งตำแหน่งด้านบนของเบาะที่นั่งเด็ก (ISOFIX) และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP
ด้านความปลอดภัยของรถยนต์ ALL NEW SUZUKI FRONX ทุกรุ่น ติดตั้งถุงลมนิรภัย SRS ถึง 6 ตำแหน่ง
สำหรับรุ่นท็อป มีเทคโนโลยี SUZUKI SAFETY SUPPORT (ซูซูกิ เซฟตี้ ซัพพอร์ต) ประกอบไปด้วย ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Dual Sensor Brake Support II (DSBSII) จอแสดงข้อมูล Head-up display (HUD) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control (ACC) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist (LKA) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW) ระบบช่วยป้องกันรถออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP) ระบบเตือนเมื่อรถส่าย Vehicle Sway Warning ระบบเตือนสิ่งกีดขวางในจุดอับสายตา Blind Spot Monitor (BSM) ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา Surround View Monitor เซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือน Parking Sensor
ราคารุ่น GL ราคา 689,000 บาท รุ่น GLX ราคา 749,000 บาท รุ่น GLX PLUS ราคา 799,000 บาท สี Pearl Snow White เพิ่ม 5,000 บาท สี Two-tone เพิ่ม 10,000 บาท
รุ่น GL, GLX และ GLX PLUS มาพร้อมหลายเฉดสี ได้แก่ Pearl Snow White Silky Silver Metallic Metallic Magma Gray Cool Black Metallic Savanna Ivory Metallic และมีสีพิเศษในรุ่น GLX PLUS แบบ Two-tone อีก 3 สี ได้แก่ Pearl Snow White / Cool Black Metallic Savanna Ivory Metallic / Cool Black Metallic Ice Grayish Blue Metallic / Cool Black Metallic
ภาพรวม ฟรองซ์ถือว่าเป็นทีเด็ดใหม่ เป็นรถยนต์สะท้อนความเป็นซูซูกิ ผู้เชี่ยวชาญการผลิตรถเล็กได้ชัดเจนมาก แม้ไม่ใช่รถยนต์เน้นหรูหรา แต่เน้นการใช้งานทั้งในเมือง ให้ความคล่องตัว เข้าจอดง่าย การขับนอกเมือง สมรรถนะเหมาะกับรูปร่างหน้าตา ช่วงล่างยังคงไว้ใจได้สไตล์ซูซูกิ แถมมาพร้อมกับประหยัดน้ำมัน เต็มถึงไป-กลับ กรุงเทพฯ-จันทบุรี ประมาณ 500 กว่า กม.ยังเหลือ
ไม่แปลกใจที่ซูซูกิเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ ALL NEW SUZUKI FRONX ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม-24 กันยายน 2568 ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มีผู้สนใจลงทะเบียนจองสิทธิสูงถึง 5,364 คัน
ดังนั้น ถ้าใครชอบรถใช้งานได้หลากหลาย บำรุงรักษาง่าย แถมประหยัด ซูซูกิ ฟรองซ์ เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ
นายพล