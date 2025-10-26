โชว์รูมประชาชื่น 26 ตุลาคม 2568
⦁⦁… อีซูซุบุกหนัก เดินหน้าเปิดตัวรถปิกอัพแห่งอนาคต ครบทุกไลน์อัพ ใหม่! อีซูซุ ดีแมกซ์ “THE ONE & ONLY” หนึ่งเดียว…เท่านั้น นำทีมโดย อีซูซุ วี-ครอส 4×4 ใหม่ รถปิกอัพสปอร์ตออฟโรด ดีไซน์ใหม่ ทั้งภายนอกและภายใน กับสีใหม่ อินนิชมอร์ เกรย์ โอเพค (Inishmore Gray Opaque) พร้อมฟังก์ชั่น ใหม่ EPS พวงมาลัยไฟฟ้ากล้องรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เวอร์ชั่นล่าสุด ราคาตั้งแต่ 937,000-1,304,000 บาท เสริมทัพด้วย อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์ ใหม่ ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 ดีดีไอ แม็กซ์ฟอร์ซ พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด มาพร้อม ชุดแต่งใหม่ The X Package ราคาตั้งแต่ 768,000-871,000 บาท รุ่น ไฮ-แลนเดอร์ ปิกอัพสปอร์ตยกสูง ราคา 1,002,000-1,048,000 บาท และรถอเนกประสงค์ มิว-เอ็กซ์ มาพร้อมกับช่วงล่างใหม่ โช้กอัพแบบสติฟฟ์ เฟล็กซ์ (STIFF FLEX) MU-X “THE NEXT PEAK” รุ่น RS ราคา 1,624,000-1,771,000 บาท และรุ่นอัลติเมท ราคา 1,554,000-1,566,000 บาท …⦁⦁
⦁⦁… หมดแล้วหมดเลย บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย บีวายดี และเดนซ่า ประกาศหั่นราคา รุ่นดอลฟิน รุ่นสแตนดาร์ด 449,900 บาท หรือ 459,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง รุ่นเอ็กซ์เทนเดด 569,900 บาท หรือ 579,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง แอตโต้ 3 พรีเมียม 629,900 บาท หรือ 639,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง รุ่นเอ็กซ์เทนเดด 699,900 บาท หรือ 709,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง แคมเปญนี้จำกัดเฉพาะรถยนต์ภายใต้โครงการ EV 3.0 มีจำนวนจำกัด หากสินค้าหมดจะถือว่าสิ้นสุดแคมเปญทันที ระยะเวลาตั้งแต่ 24 ต.ค.-10 ธ.ค.68 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด …⦁⦁
⦁⦁… ไทยฮอนด้า เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ฮอนด้า ซุปเปอร์คัพ มาพร้อม 2 สีทูโทนใหม่ สีฟ้า-ขาว และสีเหลือง-ขาว สไตล์เรโทร เทคโนโลยีใหม่ ระบบ Combined Brake System (CBS) ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าและหลังอย่างสมดุล พร้อมดิสก์เบรกหน้า เครื่องยนต์ ฮอนด้า สมาร์ท
เอ็นจิ้น 110 ซีซี ระบบหัวฉีด PGM-FI ไฟหน้าแอลอีดี กระจกทรงกลมดีไซน์คลาสสิกมาพร้อม 2 สีทูโทนใหม่ วางจำหน่ายทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีฟ้า-ขาว (SBW), สีเหลือง-ขาว (Y-W), สีเขียว (GRN) และสีเทา-ขาว (G-W) ราคาแนะนำ 50,600 บาท และรุ่นพิเศษ ซุปเปอร์คัพ ฟูจิซังลิมิเต็ด อีดิชั่น (All New Super Cub FUJISAN Limited Edition) ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากบรรยากาศเส้นทางท่องเที่ยวของภูเขาไฟฟูจิในฤดูหนาว ผ่านดีไซน์เรโทรมินิมอลสะท้อนความเป็นญี่ปุ่น จำนวนจำกัด 500 คันทั่วประเทศ บังลมหน้าสีฟ้าใส Blue Wind Shield สติ๊กเกอร์ลายกราฟิกภูเขาไฟฟูจิและพระอาทิตย์ Fuji San Body Sticker โทนสีฟ้า-ขาวตัดแดง ลายและตะแกรงเหล็กหน้า Blue Body Protector & Front Carrier สีน้ำเงินเข้าชุด ของพิเศษออกแบบมาเข้าธีมเดียวกันคือ เสื้อแจ๊กเก็ต Fuji San Jacket และหมวกกันน็อกทรงคลาสสิก Fuji San Classic Helmet ราคาแนะนำ 54,000 บาท …⦁⦁
⦁⦁… สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศกันยายน 2568 การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดผลิตเดือนกันยายน 2568 มีทั้งสิ้น 128,104 คัน เพิ่มขึ้นจากสิงหาคม 2568 ร้อยละ 14.01 เพิ่มขึ้นจากกันยายน 2567 ร้อยละ 4.77 จากการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าชดเชยการนำรถยนต์นั่งไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศปี พ.ศ.2565-2566 และผลิตรถกระบะดัดแปลง PPV เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการออกรุ่นใหม่ของบางบริษัท ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์รุ่นนี้เติบโตร้อยละ 29.95 จำนวนรถยนต์ผลิตเดือนมกราคม-กันยายน 2568 มีทั้งสิ้น 1,075,801 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2567 ร้อยละ 4.63 รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2568 ผลิตได้ 49,473 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2567 ร้อยละ 2.39 ผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 26.49 จากการเลิกผลิตบางรุ่น เพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้ตอบรับกฎข้อบังคับของประเทศคู่ค้า
⦁⦁… แบ่งเป็น รถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาป 21,761 คัน ลดลงจากกันยายน 2567 ร้อยละ 36.38 รถยนต์นั่งไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือบีอีวี 6,375 คัน เพิ่มขึ้นจากกันยายน 2567 ร้อยละ 330.45 รถยนต์นั่ง ปลั๊กอินไฮบริด 3,474 คัน เพิ่มขึ้นจากกันยายน 2567 ร้อยละ 527.08 รถยนต์นั่ง ไฮบริด มีจำนวน 17,863 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2567 ร้อยละ 23.66 รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2568 ผลิตได้ 77,473 คัน เพิ่มขึ้นจากกันยายน 2567 ร้อยละ 9.66 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2568 ผลิตได้ 673,032 คัน เท่ากับร้อยละ 62.56 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2567 ร้อยละ 2.06 แบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 106,411 คัน ลดลงจากมกราคม -กันยายน 2567 ร้อยละ 2.95 รถกระบะดับเบิลแค็บ 429,518 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2567 ร้อยละ 5.59 รถกระบะดับเบิลแค็บ บีอีวี 225 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กันยายน 2567 ร้อยละ 100 รถกระบะดัดแปลง
พีพีวี 136,878 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม -กันยายน 2567 ร้อยละ 11.64 รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน กันยายน 2568 ผลิตได้ 1,158 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2567 ร้อยละ 22.41 รวมเดือนมกราคม-กันยายน 2568 ผลิตได้ 7,056 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2567 ร้อยละ 49.96 …⦁⦁