ไทยแลนด์ ทรงวาด

ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแค่ไหน ก็ไม่หวั่น สำหรับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อถึงเวลากิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ต้องลุย!!
ล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา จตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ เป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจย่านการค้าเก่ากรุงเทพฯ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้เป็น Old Soul, New Style – ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแม่งานใหญ่
นำเดินเข้า-ออก ร้านค้า และจุดไฮไลต์เก่าแก่บนถนนทรงวาด อย่าง วัดจีนและมัสยิดโบราณ รวมกว่า 15 จุด ตั้งแต่บ่ายจนย่ำค่ำ
อีกทั้งพบปะซีอีโอระดับสูงและคนในวงการค้าที่คุ้นเคยกันอีกด้วย
ก่อนแยกย้าย รมต.ตุ๋มเล่าว่า มาถึงทรงวาด ก็เลยเขียนอะไรถึงทรงวาดไว้สักหน่อย
คำคมแค่ไหน เชิญชมเลยค่า