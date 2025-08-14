เบรกไม่อยู่

วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย กำลังลุ้นการขานรับจากสถาบันการเงิน หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี จาก 1.75% สู่ระดับ 1.50% ต่อปี และให้มีผลทันที
แต่ด้วย 3 ครั้งที่ผ่านมา สถาบันการเงินตอบรับแบบไม่เต็มเสียง หั่นอัตราดอกเบี้ยลงไม่แท้จริง เลยทำให้ครั้งนี้ลุ้นกันตัวโก่ง
เช่นเดียวกับ พี่สุ่น สุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ที่รอฟังข่าวดีจากสถาบันการเงินเช่นกัน
อยากให้แบงก์ลดดอกเบี้ยลงมาสู่อัตราที่แท้จริงแบบทันที ไม่ต้องรอวัน เวลา เหมือนที่ผ่านมา เพราะตลาดอสังหาฯผ่านมาครึ่งปี ยังติดลบจนเบรกไม่อยู่ หวังว่าดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยบวก สร้างเซนติเมนต์ ให้ตลาดได้บ้าง
ลุ้นเสียงดังกระหึ่มขนาดนี้ ไม่รู้ว่าแบงก์จะใจอ่อนบ้างมั้ยหนอ (อิอิ)
