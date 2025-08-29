แม้ตลาดภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ ท้องฟ้าไม่สดใสเหมือนเคย แต่มีข่าวดี ข่าวล่ามาเร็วจาก พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ว่าจากอานิสงส์โครงการลักชัวรี่ ทำให้ทำผลงานไตรมาส 2 ของปี 2568 รายได้และกำไรเป็นบวก
พุ่งติดหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับ Top10 ของประเทศ สวนกระแสตลาดอสังหาฯไทยโดยรวมที่ชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเป็นใจ
ไม่เพียงเท่านั้น ยังประกาศเปิดตัว 3 โครงการใหม่รวด ด้วยมูลค่า 9,600 ล้านบาท บน 3 ทำเลศักยภาพชานเมืองกรุงเทพฯ หัวหิน และภูเก็ต
ผลงานพุ่งติดชาร์ตขนาดนี้ เห็นที “คุณพสุ” คงยิ้มแก้มปริ (อิอิ)