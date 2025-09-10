คอฟฟี่เบรก

แม่ค้าคนเก่ง

ตลอด 8 เดือนของปี 2568 ประเทศไทยเผชิญกับนานาปัญหา จากปัจจัยภายใน ภายนอกประเทศ สร้างแรงกดดันมหาศาล ไม่แค่นักธุรกิจ ภาคเอกชน เท่านั้น หน่วยงานราชการที่อิงกับการค้าระหว่างประเทศ ก็รับแรงกดดัน เป้าหมายตาม
นโยบาย ไปพร้อมกันด้วย

กระทรวงพาณิชย์ ด่านหน้า ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ครอบคลุมทั้ง ปากท้อง การค้าขาย และส่งออก วิ่งวุ่นไม่แพ้ภาคเอกชน

ที่ผ่านมา จึงเห็นกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) นำโดย อารดา เฟื่องทอง อธิบดี คต. นำคณะบินๆๆๆ ไปเจรจาขายโน่นขายนี่

ไม่ว่า สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็เราเสมือนเป็นแม่ค้า เราต้องมีวิธีการพูด ….

ไม่ผิดคำ ดูจากผลลัพธ์ที่ผ่านมา แม่ค้าคนเก่งนี้ ขายมันสำปะหลังบวกได้สวนกระแสโลก

จากนี้ก็รอลุ้นทริปเยือนญี่ปุ่นและจีน กับการขายข้าว

