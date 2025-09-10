แม่ค้าคนเก่ง

ตลอด 8 เดือนของปี 2568 ประเทศไทยเผชิญกับนานาปัญหา จากปัจจัยภายใน ภายนอกประเทศ สร้างแรงกดดันมหาศาล ไม่แค่นักธุรกิจ ภาคเอกชน เท่านั้น หน่วยงานราชการที่อิงกับการค้าระหว่างประเทศ ก็รับแรงกดดัน เป้าหมายตาม
นโยบาย ไปพร้อมกันด้วย
กระทรวงพาณิชย์ ด่านหน้า ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ครอบคลุมทั้ง ปากท้อง การค้าขาย และส่งออก วิ่งวุ่นไม่แพ้ภาคเอกชน
ที่ผ่านมา จึงเห็นกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) นำโดย อารดา เฟื่องทอง อธิบดี คต. นำคณะบินๆๆๆ ไปเจรจาขายโน่นขายนี่
ไม่ว่า สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็เราเสมือนเป็นแม่ค้า เราต้องมีวิธีการพูด ….
ไม่ผิดคำ ดูจากผลลัพธ์ที่ผ่านมา แม่ค้าคนเก่งนี้ ขายมันสำปะหลังบวกได้สวนกระแสโลก
จากนี้ก็รอลุ้นทริปเยือนญี่ปุ่นและจีน กับการขายข้าว
ADVERTISMENT