ออกตัวก่อน
ควันหลงจากร่วมการแถลงทิศทางธนาคารออมสิน สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2568 พร้อมประกาศพันธกิจการเดินหน้าสู่ปี 2569 นำโดย วีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ภารกิจตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน คือ การพาลูกค้าไปให้รอด ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่สดใสมากนัก โดบเฉพาะทิศทางข้างหน้า ที่เศรษฐกิจไทยยังมีผลกระทบจากภาษีสหรัฐ ปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ
จึงเน้นย้ำว่า ธนาคารไม่ทิ้งใครไว้แน่นอน จะช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก หรือเอสเอ็มอี อย่างเต็มความสามารถ ผ่านโครงการที่มีอยู่
ไม่ทันสื่อจะเอ่ยปากถาม รองฯวีระชัย กล่าวเลยว่า “แต่รายใหญ่ เราก็ช่วยเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่ช่วย”
ออกตัวก่อนแบบนี้ ก็หาช่อง ดราม่า ลำบากเลยสิคะ ฮ่าาาาา
