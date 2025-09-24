ส่งมอบ-รับงาน กันเป็นที่เรียบร้อย ระหว่าง นุสรา (อ่อม) กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในกันยายนนี้ กับ อรมน (เอื้อย) ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาแทนที่ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้
ทั่นอธิบดีเอื้อย ระบุว่า เปรียบเสมือนได้กลับมาบ้านหลังเดิมอีกครั้ง เนื่องจากตนเคยทำงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปี 2550 และได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี 2558 ก่อนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามลำดับ
“การกลับมาเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นใหม่ ที่มีพื้นฐานมาจากการทำงานเดิม แต่เป็นความท้าทายบทใหม่ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และความก้าวหน้าของโลกธุรกิจ จึงต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่ …แล้วพบกันเร็วๆ นี้”
บน Facebook อธ.เอื้อย ยังเล่าถึงดวงสมพงศ์ ระหว่างอธิบดี 2 ออ อีกด้วย