ครั้งแรกสำหรับการแถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือนกันยายน 2568 โดย นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ หลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) คนใหม่ เมื่อ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ผ่านไปด้วยดี
ปรากฏตัวด้วยมาดเนี้ยบ พร้อมกับโชว์ลีลาการนำเสนอด้วยความชัดถ้อยชัดคำ ตั้งแต่การลงลึกรายละเอียดอัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยแวดล้อมและสาเหตุที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนกันยายนติดลบต่อเนื่องอีกเดือน รวมถึงทำไมต้องถอยคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2568 จาก 0.5% เหลือ 0% แบบม้วนจบภายในเวลาเพียง 20 นาที ดังนั้น เมื่อถึงช่วงถามตอบ ทั้งห้องจึงเงียบไประยะหนึ่ง และสื่อมวลชนต้องถามต่อ น้อยมาก นับได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างประทับใจสื่อ
อีกทั้งก่อนหน้าแถลงข่าว ผอ.สนค.ทั่นนี้ เดินเข้าห้องเพื่อเตรียมแถลง ก่อนเวลามากโข พอถึงเวลาที่กำหนดแถลง 10.30 น. กดไมค์
“ขอเริ่มแถลงดัชนีเงินเฟ้อเลยนะครับ…”
ยกนิ้วให้กับความเป๊ะทุกเรื่องเลยค่าาา