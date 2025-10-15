เลือดสีม่วง

ในวันพบปะและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยทั่นอธิบดี
“พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์” ที่ไล่เรียงทั้งแผนงานและภารกิจปีงบประมาณ 2569 เริ่มแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา
ไม่แค่แจงว่าต้องทำอะไรบ้าง ยังสลับ “รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง” หนึ่งในนั้นร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อม 4 เรื่องฝากไว้ คือ ประสานพลัง เปิดกว้างทางความคิด ถูกต้อง-แม่นยำ และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
ตบท้ายด้วย “โยกเล็กๆ ไม่มีโยกใหญ่” ทำเอาทั้งนั่งในห้องประชุมและประชุมทางไกลจากต่างจังหวัด ก็ถอนใจเบาๆ
แต่พอกล่าวถึงอยากเห็นผลงาน “เราคงต้องร่วมทำงานกันอย่างเต็มที่ แบบว่า…หกล้ม เลือดออกคงได้เห็นสีม่วง…”
เกิดเสียงถอนใจดัง โดยไม่ได้นัดหมาย…
