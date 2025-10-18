พลังใจ29 กันยายนที่ผ่านมา ทั่นเต๊ะ พรยศ กลั่นกรอง

29 กันยายนที่ผ่านมา ทั่นเต๊ะ พรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จัดงานทำบุญใหญ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ไฮไลต์ของงาน นอกจากงานบุญแล้ว ทั่นเต๊ะยังจัดกิจกรรม มื้อนี้ “อรอ. จัดให้” ควักเงินส่วนตัวจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ อิ่มอร่อย อิ่มใจ ไปตามกันๆ
ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ เหล่าแม่บ้าน รปภ. ลูกจ้างทุกคน ได้กินพร้อมหน้า ไม่อิ่มแถมได้ไม่อั้น
เป็นความน่ารักของอธิบดีที่ลูกน้องในกรมรู้ดี
ADVERTISMENT
พร้อมช่วยแม่ทัพเต๊ะ ขับเคลื่อนกรมโรงงานเพื่ออุตสาหกรรมไทยและชุมชนอยู่ร่วมกับโรงงานอย่างยั่งยืนคร้าาาา