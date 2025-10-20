มุมไฮไลต์ หลายวันก่อน “พี่ปืน” นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

หลายวันก่อน “พี่ปืน” นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำกับพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชน
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน จากกิจกรรมหลากหลายในงาน
เจ้าภาพคือ พี่ปืนยังคงคอนเซ็ปต์ผู้บริหารข้อมูลแน่น ใจดี พร้อมตอบคำถามสื่อทุกเรื่อง เรียกว่าสู้มือสุดๆ
ช่วงท้ายงาน คณะรวมตัวถ่ายรูป ในร้านอาหารมีจุดถ่ายรูปประดับไฟสวยงาม จนมีหนึ่งในคณะพูดขึ้นมาว่า “ต้องถ่ายจุดนี้ๆ สวยแน่นอน ไฮไลต์ของร้านเลย”
เรื่องถ่ายรูปสวย ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้ว กรูกันเข้าไปถ่ายสิคะ…แต่เอ๊ะภาพที่ได้ ขำกันยกคณะ
เพราะฟีลสุ่มไก่สุดๆ คร้าาา (ฮา)