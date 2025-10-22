รอชมหนาหูขึ้นทุกวัน ที่ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมงานนั้นๆ

หนาหูขึ้นทุกวัน ที่ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมงานนั้นๆ และคนทั่วไปที่รอการปรากฏตัวของ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามภารกิจต่างๆ ในฐานะรัฐมนตรีโดย ทั่น รมต.แต๋ม เป็นประธานเปิดงานหรือร่วมเปิดงาน
ด้วยทุกครั้งที่ปรากฏกาย จะมีพร้อมกับ ชุดสุดสวย สีสันสดใส และสไตล์แฟชั่นล้ำสมัย และตรงกับคอนเซ็ปต์ของการจัดงาน ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากระทรวงพาณิชย์ กับชุดผ้าไทยสีน้ำเงิน เสมือนสีประจำกระทรวง ซึ่งจะแตกต่างกับ รมต.หญิงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะนิยมสวมเสื้อสูทเป็นประจำ
วันหนึ่งกับการเปิดงาน “มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด” แม้สถานที่จัดงานที่กระทรวงพาณิชย์ คนมาร่วมงานก็ยังแน่น ก่อนปรากฏตัวด้วยชุดลูกไม้ขาว
มาพร้อมเสียงว้าว ว้าว จากนั้นดิ่งเข้าไปตั้งแถวรอเซลฟี่ แชะ แชะ แชะ…