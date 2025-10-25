เซอร์ไพรส์ ภายใต้นโยบาย Quick Big Win ไม่ว่าจะขานรับนโยบาย

ภายใต้นโยบาย Quick Big Win ไม่ว่าจะขานรับนโยบายรัฐบาล หรือเจ้ากระทรวงนั้นๆ ทำให้ทุกกรม หรือหน่วยงานในสังกัด เร่งคิดๆๆ อัดสปีดการดำเนินงานเพื่อให้ลุล่วงตามแผน
ล่าสุด 24 ตุลาคม วิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งโต๊ะแถลง “ทิศทางการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบาย Quick Big Win” ซึ่งไล่มาตั้งแต่เตรียมงาน เปิดตัวแล้ว และเตรียมเปิดตัวแบบถี่ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
เน้นตามแนวทางเจ้ากระทรวง “กระตุ้นสั้น ได้ยาว กระจายตัว” ดังนั้น เนื้อหาแถลงกว่า 2 ชั่วโมง เทน้ำหนักไปที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพ-หั่นต้นทุน ซึ่งส่วนใหญ่เปิดตัวแล้วและอยู่ในขั้นดำเนินการ
เมื่อถามถึง Quick Big Win รับปีใหม่ 2569 ทั่นอธิบดี ย้ำเสียงดัง “ปีนี้ไม่แค่นิวเยียร์เมกะเซล แต่เตรียมเซอร์ไพรส์ ไว้ด้วย…”
ดีกรี เซอร์ไพรส์ ระดับใด คงต้องไปลุ้น รมว.เจ้ากระทรวง พณ. แถลง 7 พ.ย.นี้