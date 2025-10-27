เจ็บตัว วันก่อนมีโอกาสร่วมทริปกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

|ผู้เขียน
|ทีมข่าวเศรษฐกิจ
วันก่อนมีโอกาสร่วมทริปกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บินลัดฟ้าไปเปิด “เซ็นทรัลกระบี่” ศูนย์การค้าลำดับที่ 44 และเยี่ยมชมโครงการ บ้านนินญา กระบี่ บ้านหรู 16-25 ล้านบาท และฟีล กระบี่ คอนโดลักชัวรี่ ราคา 3.99-10 ล้านบาท หนึ่งในโครงการมิกซ์ยูสแรก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนกระบี่เป็นอย่างดี ทั้งศูนย์การค้าที่คนเข้ามาใช้บริการวันแรกแตะ 45,000 คน บ้านหรูเฟสแรก 10 หลังก็ขายเกลี้ยง ขณะที่คอนโดเปิดตัวรอบวีไอพีวันแรก ได้ยอดจองถึง 20%
ระหว่างสัมภาษณ์ พี่กรี เดชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจที่อยู่อาศัย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หลังคุยแผนและรายละเอียดจบ หนึ่งในคำถามยอดฮิต ปัจจัยบวก-ปัจจัยลบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในเวลานี้
“พี่กรี” ไล่เรียง ปัจจัยการเมือง ถึง เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกจากนโยบายทรัมป์ ทำให้ราคาทองคำโลก เด้งขึ้นเด้งลง “ตอนนี้ผมก็เจ๊งทองอยู่ (หัวเราะ)”
ตอนนี้พวกแยะ ซื้อแล้ว ถือกันยาวๆ ค่า (อิอิ)