ไม่ได้เที่ยวนาน

หลังจากรัฐบาลมีแนวคิดจะปลดล็อก ข้อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. และยกเลิกโซนนิ่งพื้นที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถเปิดขายได้ทั่วประเทศ และขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. จากปัจจุบันให้เปิดบริการได้แค่ 02.00 น.
ขาดไม่ได้คือการสอบถามภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ฟันธงธุรกิจ คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงไทยมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจภาคกลางคืนสะพัดกว่าเดิม เบื้องต้นมองว่าน่าจะช่วยได้
“แต่มาถามคนที่อายุเยอะแล้ว ไม่ได้เที่ยวนานแล้ว”
ก็เลยจะตอบยาก สักเล็กน้อย ใช่มั้ยค้า อิอิ