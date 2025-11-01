ชวนกินเบิ้ล
ลงพื้นที่ไม่เว้นวัน สำหรับทีมตรวจราคาสินค้าของกรมการค้าภายใน (DIT) นำโดย วิทยากร มณีเนตร อธิบดี DIT เข้าวันที่สามของโครงการ “คนละครึ่งพลัส” นำตรวจเช็กพฤติกรรมการใช้จ่ายและการค้า ทั้งร้านโชห่วยและร้านข้าวแกง
ทันทีที่อธิบดีถึงหน้าร้านข้าวแกงหนึ่งงานใกล้สถานีอารีย์ แค่หันดูรายการอาหาร สลับกับการตักราดของเจ้าของร้าน ให้กับลูกค้าที่ยืนรอกันเต็มร้าน และรอดูราคาสแกนจ่าย ถึงกับอุทาน “โห ราด 3 อย่าง 40 บาท จ่ายคนละครึ่งเหลือ 20 บาท สุดจะประหยัดเงินเลย”
พอถึงคิว อธิบดี DIT ฟัง อีกโห กับเมนู ดูผัดพริกเครื่องในสิ น่าทานมาก แต่เป็นเกาต์ไม่ควร จากนั้นก็เชิญชวน ประชาชนและร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัสแยะแยะ
ก่อนเคลื่อนไปภารกิจอื่น หันมาชวนคนรอบข้าง ราคาประหยัดขึ้นอย่างนี้ กินเบิ้ล กินเบิ้ล เลยคร้าบ
ขอร้องโหบ้าง กินเบิ้ล บ่อย คงต้องไปต่ออีกโครงการ สุขกาย สบายกระเป๋า แน่เลยค่า อิอิ