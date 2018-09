ประชุมทวิภาคีพัฒนาสุขภาพสัตว์ไทย-กัมพูชา

เมื่่อวันที่ 4 กันยายน ที่โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปฺิดการประชุมทวิภาคีว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 (The 9th Bilateral Meeting on Cooperation on animal Health development between Cambodia and Thailand) ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน เพื่อเป็นการสืบสานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา มีผู้เข้าร่วมรวม 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายกัมพูชา 15 ราย ผู้แทนฝ่ายไทย 27 ราย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย 8 ราย

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมทวิภาคีฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ รายงานโรคระบาดสัตว์ มาตรการควบคุมโรคระบาดสัตว์ แนวทางและการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งหารือด้านกฎระเบียบและเงื่อนไข หรือข้อตกลงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์