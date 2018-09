นาที ฮ. ‘ชนาธิป’ นายกTHAI SUBCON-คณะ หมุนเคว้ง ก่อนตกใส่หลังโรงงานดับ ยกลำ(คลิป)

จากกรณีสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมาว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกลงบนโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองทางตะวันตกของสาธารณรัฐเช็ก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ในจำนวนนี้ 3 รายสื่อท้องถิ่นรายงานว่าคาดว่าจะเป็นชาวไทย

รายงานระบุว่าเฮลิคอปเตอร์สี่ที่นั่งรุ่น โรบินสัน อาร์44-ราเวน เกิดตกลงบนเขตอุตสาหกรรมชานเมืองเปลอเซน ห่างจากกรุงปราก ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 100 กิโลเมตร ล่าสุดยังไม่ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตนั้นคือใคร

ด้านโฆษกหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่า เครื่องตกลงบนหลังคาของโรงงานที่ว่างเปล่าในเขตอุตสาหรกรรมเปลอเซนในช่วงบ่ายของวันที่ 5 กันยายน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือมีใครได้รับบาดเจ็บอีก

ต่อมา สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcontracting Promotion Association) ได้ออกแถลงการณ์ กรณีนายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย หรือ THAI SUBCON ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและเสียชีวิต ในระหว่างพาสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนไปดูงานในทริปเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็กกับบีโอไอ

พร้อมระบุว่า มีนักธุรกิจอีก 2 รายเสียชีวิตด้วย คือ น.ส.จันทร์พิมพ์ ศรุตานนท์ Marketing Manager บริษัท Medica Technology จำกัด และนายเอกรัตน์ เล็กพรประเสริฐ Marketing บริษัท C.S. Engineering Autoparts จำกัด

หลังจากเยี่ยมชมโรงงาน ช่วงเย็นที่สาธารณรัฐเช็ก ใกล้ๆ กรุงปราก (Prague) หรือประมาณ 23.00 น. ถึงเที่ยงคืน เวลาประเทศไทย เมื่อคืนวันที่ 6 ก.ย. เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อนายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย หรือ THAI SUBCON และผู้บริหารบริษัท medica technology co., ltd. และบริษัท cs engineering automotive co., ltd. ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของ CEO บริษัท Workpress Aviation (บริษัทที่ทำห้องครัวบนเครื่องบิน) โดย CEO บริษัท Workpress เป็นคนขับเครื่องบินและเป็นเจ้าของบริษัท ที่เมือง Plzen ใกล้กับกรุงปราก จนเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก เสียชีวิตทั้งหมด 4 ราย โดยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนถึงที่มาของอุบัติเหตุในครั้งนี้

การเสียชีวิตของนายชนาธิปครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะร่วมคณะไปดูงานกับบีโอไอในนาม THAI SUBCON ระหว่างทริปดูลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานและเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2561 ที่เยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยคณะนี้มีภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยราว 14 คน

ทั้งนี้วัยนเดียวกัน ผู้ใช้ทวิตเตอร์ Pavel Jursik ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ เหตุการณ์เพียงไม่กี่นาที ซึ่งเป็นวินาทีก่อนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว เสียการทรงตัวเครื่องหมุนไปมา จากนั้น ก็ตกใส่โรงงานที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วแห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรม