“ทีเส็บ” เล็งชงรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้า

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard : AMVS) ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า หรือ Exhibition Venue สู่การเป็นมาตรฐานอาเซียนว่า เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 7th Special Meeting on Asean MICE Venue Standards (AMVS) โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจากอาเซียนเข้าร่วมหารือร่างมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน “ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า” โดยครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาจากการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

“ในการประชุมครั้งนี้ ทีเส็บได้นำเสนอร่างคู่มือผู้ตรวจประเมินที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้าเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานอาเซียน และเตรียมผลักดันผลการหารือร่างมาตรฐานดังกล่าวต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 49 ( 49th Meeting of ASEAN NTOs) และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 22 (the 22nd Meeting of ASEAN Tourism Minister) ซึ่งทั้งสองการประชุมนี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้งานประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 38 (the 38th ASEAN Tourism Forum 2019 : ATF 2019) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ เมืองหะล็อง ประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อขอมติรับรองจากคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน และประกาศใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน “ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า” เป็นลำดับต่อไป”นางศุภวรรณ กล่าว

นางศุภวรรณ กล่าวว่า จากรายงานการวิจัยของ Business Strategies Group Ltd. (BSG) แห่งฮ่องกง ในนามของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ อูฟี่ (UFI) พบว่าในปี 2560 ผู้จัดงานสามารถขายพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) ในภูมิภาคเอเชียได้สูงถึง 2,353 งาน โดยส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเป็นของจีน มีงานแสดงสินค้าจำนวน 704 งาน ตามมาด้วยญี่ปุ่น 305 งาน และอินเดีย 204 งาน ประเทศไทยติดอันดับ 8 มีจำนวน 92 งาน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีตัวเลขที่ผู้จัดงานสามารถขายพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้าติดอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

นางศุภวรรณกล่าวว่า ด้านรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคเอเชียในปี 2560 คิดเป็นเงิน 5.57 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2559 เป็นรายได้จากการจัดงานในจีน สูงสุด 2.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยญี่ปุ่น รายได้ขึ้นถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก และฮ่องกง เป็นอันดับ 3 ทำรายได้ 417 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 คิดเป็นเงิน 218 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีตัวเลขรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าติดอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

“จากผลวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตลาดการจัดงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย มีแนวโน้มการเติบโตทั้งจำนวนงานและรายได้อย่างน่าสนใจ ทีเส็บจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะขยายฐานการตลาด โดยมุ่งส่งเสริมให้มีสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานมากขึ้น และผลักดันไปสู่การรับรองเป็นมาตรฐานของอาเซียน เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับเดียวกันทั้งภูมิภาค เป็นทั้งจุดแข็งและจุดขายที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปในอนาคต” นางศุภวรรณ กล่าว