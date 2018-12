อลังการดาวล้านดวง! นทท.ทะลัก ‘ไอคอนสยาม’ เคาท์ดาวน์ปีใหม่ ชมพลุตระการตา 15 นาทีรวด

เมื่อเวลา 00.05 น. วันที่ 1 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2019” โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ช่วงเคาต์ดาวน์คือการโชว์พลุที่ทำจากข้าวเหนียวไทย ซึ่งใช้เรือเป็นจุดยิงพลุ 5 จุดโอบรอบโค้งน้ำ สามารถมองเห็นได้เป็นระยะทางกว่า 1,400 เมตร ภายใต้แนวคิด “แม่น้ำแห่งความรุ่งเรือง” จำนวน 5 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองอันเป็นนิรันดร์ (The River of Prosperity) องก์ที่ 2 มณีแห่งสยาม (The Siam Treasure) องก์ที่ 3 บุปผชาติแห่งผืนน้ำ (The Blossom of Joy) องก์ที่ 4 สันติภาพบนผืนโลก (One World) องก์ที่ 5 รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย (Thailand) รวมระยะเวลากว่า 16 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวทยอยร่วมงานต่อเนื่องจนเต็มพื้นที่ เนื่องจากเวลา 17.00 น.เป็นต้นมา ที่เวทีริเวอร์พาร์คมีการแสดงโขนชุด “พระรามคืนนคร ครองเมือง” จากนั้นมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของไทยและต่างประเทศกว่า 21 ชีวิต อาทิ คริสติน่า อากีล่าร์, ธนนท์ จำเริญ, ริท-เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น, กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, น้องเกล-โสพิชา และเจนิส หยาง โดยช่วงเวลานับถอยหลังข้ามปี นักท่องเที่ยวพากันส่งเสียดัง ร่วมนับถอยหลังอย่างพร้อมเพรียง ก่อนตื่นตะลึกกับการโชว์พลุสุดตระการตานานกว่า 16 นาที

น.ส.จุฑามณี จอมศรี อายุ 52 ปี อาชีพค้าขาย กล่าวว่า เดินทางมาจากดอนเมืองคนเดียว แม้จะโดยสารรถประจำทาง ต่อรถไฟฟ้า เรือข้ามฟาก แต่ก็เดินทางไม่ยากเพราะมาเร็วทำให้รถไม่ติด โดยตั้งใจมาไอคอนสยามเพื่อมาดูการจัดงาน มาซึมซับบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ เพราะอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไร จึงมาดูคอนเสิร์ต แม้จะไม่ได้เป็นแฟนคลับศิลปินใดก็ตาม ตนมีความตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาไอคอนสยามให้ได้ เพราะดูจากโทรทัศน์แล้วรู้สึกว่าเป็นห้างที่สวยงาม มีความแปลก ไม่เหมือนที่อื่น เสมือนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด วันนี้มีโอกาสก็เลยมา และอยากมาเคาต์ดาวน์ด้วยเพราะไม่เคยเคาต์ดาวน์ที่กรุงเทพฯ ปกติจะอยู่ที่ จ.ศรีสะเกษ

“ปีที่แล้วไปเคาต์ดาวน์ที่พัทยากับเพื่อน แต่ปีนี้เพื่อนไปต่างจังหวัดหมด คิดว่าต่างจังหวัดคนเยอะ ไม่อยากเบียดเสียด แต่มาที่นี่ก็คิดอยู่แล้วว่าคนน่าจะเยอะ พอมาเห็นก็รู้สึกว่าเยอะจริงๆ แต่บรรยากาศดี ประทับใจ มีแสงสีเสียงที่สวยงาม และอยู่ริมแม่น้ำด้วย” น.ส.จุฑามณีกล่าว