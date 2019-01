“SENA” เปิดเกมรุกรับปีหมูอัดโปรแรง “ลดทะลุพิกัด” ดาวน์ 0 กู้ 100%

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยถึงภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี’62 เป็นปีที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะต้องปรับตัวกันอีกครั้ง จากหลายปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยที่ทำให้กำลังซื้อระดับกลาง – ล่างที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนักได้รับผลกระทบ ประกอบกับกำลังซื้อจากต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนที่เคยเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อลงทุนและเก็งกำไรนั้นน่าจะชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอสังหาฯในปี’62 ยังมีแนวโน้มน่าจะเติบโตได้อยู่ แต่จะเติบโตลดลง โดยมี 3 ปัจจัยหนุน คือ 1.GDP ของประเทศเติบโตในระดับ 4% บวกลบ ถือว่ายังเป็นบวก 2.ทำเลกรุงเทพฯและปริมณฑลยังมีกำลังซื้อหรือมีดีมานด์รองรับเพราะประชากรคนกรุงเทพฯ และประชากรแฝงที่เข้ามาทำงาน และ3.การลงทุนรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างใหม่ 10 สายทางเป็นการเปิดหน้าดินใหม่ให้ดีเวลลอปเปอร์มีพื้นที่ได้พัฒนาคอนโดเพิ่มขึ้นมหาศาล

ผศ.ดร.เกษรา กล่าวว่า ขณะที่ปัจจัยลบจะมี 3 เรื่องเช่นกัน คือ 1.อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งจะกระทบกับการผ่อนบ้านของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 2.มาตรการ LTV (loan to Value) ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้การลดเพดานปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะมีผลให้การซื้อบ้าน – คอนโดหลังที่ 2 เป็นต้นไป ต้องเพิ่มเงินดาวน์ จากเดิมซื้อบ้านดาวน์ 5% เพิ่มเป็น 10-20% และ 3.การเลือกตั้งทางการเมือง ซึ่ง ณ วันนี้ยังหาข้อสรุปวันเลือกตั้งไม่ได้จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นบวกหรือลบต่อการทำธุรกิจใน

ปีนี้ แต่ทางเสนาพร้อมเดินหน้าประกาศลุยธุรกิจอสังหาฯอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำสถิติเมื่อที่ปีผ่านมาเปิดตัวคอนโดมิเนียมสูงสูด รั้งเป็นอันดับ 2 ของตลาดเรียลเอสเตท และเพื่อเป็นการกระตุ้นดีมานด์และกำลังซื้อตั้งแต่ต้นศักราชใหม่ กับโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษสุดให้กับลูกค้า ถือเป็นการสร้างสีสันและความคึกคักให้กับตลาดอสังหาฯ กับแคมเปญ “ลดทะลุพิกัด” ซึ่งทางเสนาขนทัพมาแบบจัดหนักจัดเต็มหลากหลายโครงการพร้อมอยู่ให้เลือกจับจอง กว่า 18 โครงการคุณภาพ ประกอบกับบ้านเดี่ยว , Shophouse และคอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพ ซื้อเพื่ออยู่เองหรือซื้อเพื่อการลงทุนถือเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีก่อนมาตรการ LTV (loan to Value) ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้

ผศ.ดร.เกษรา กล่าวว่า ทั้งนี้พบกับไฮไลต์สุดปังกับแคมเปญโปรแรงต้นปี “ลดทะลุพิกัด” จอง + ทำสัญญา + โอน ตั้งแต่วันนี้จนกว่ายูนิตพิเศษจะหมด(จำนวนจำกัด) พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุด ดังนี้ 1.ดาวน์ 0 บาท 2.กู้ 100% 3.รับส่วนลดเกือบ 1,000,000 บาท* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.1775