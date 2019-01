“วีระศักดิ์” ยกทัพเอกชนร่วมงาน ‘เอฟทีเอฟ 2019’ ที่เวียดนามหนุนเที่ยวอาเซียน

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 16 มกราคม ที่โรงแรมเอฟแอลซี เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมงาน Asean Tourism Forum 2019 หรือ ATF 2019 (เอทีเอฟ) ซึ่งมี นายเหงียน หง็อก เทียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนาม เป็นประธานพิธี ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวคิดในการทำตลาดต่อสื่อมวลชนต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน ATF 2019 กว่า 100 ราย

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า งาน Asean Tourism Forum 2019 หรือ ATF 2019 (เอทีเอฟ) เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสมาชิกอาเซียนใน 10 ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค สำหรับปีนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพการจัดงานเป็นครั้งที่ 38 ภายใต้แนวคิด “Asean The Power Of One” ณ Quang Ninh Exhibition of Planning and Expo Center, Ha Long Bay ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวและการประชุมระดับรัฐมนตรีการท่องเที่ยว การส่งเสริมการขาย Travel Exchange (Travex) และกิจกรรม Media Briefing ซึ่งในครั้งนี้ผู้ประกอบการไทย (Seller) ได้เข้าร่วมงานจำนวน 20 ราย และมีผู้ซื้อ (Buyer) จำนวน 362 ราย จาก 52 ประเทศ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้