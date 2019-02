“ชวนคู่รัก” ร่วมโพสต์ภาพถ่ายคู่รักผ่านเฟซบุ๊ก ลุ้นรับแพคเกจ 14 คู่รักชมวิวมหานครสกายวอล์ค

รายงานข่าวจาก คิง เพาเวอร์ มหานคร แจ้งว่า ได้จัดกิจกรรมเติมเต็มความหวานให้ทุกคู่รักในเทศกาลแห่งความรักที่กำลังจะมาถึง ภายใต้ชื่อ ‘Love at First Height’ โดยจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้คู่รักทั่วประเทศได้ร่วมสนุก และลุ้นเป็น 14 คู่ผู้โชคดี รับแพคเกจ Love at First Height บัตรชมมหานคร สกายวอล์คชั้น 78, ช่อกุหลาบแสนสวย, เครื่องดื่มพิเศษ, อมยิ้มรูปหัวใจหวานแหวว และกรอบรูปที่ระลึก เพียงโพสต์ภาพถ่ายภาพแรกที่ถ่ายคู่กับคนที่คุณรักผ่านเฟซบุ้ก และ tag @KingPowerMahanakhon พร้อมแฮชแท็ก #kingpowermahanakhon #loveatfirstheight #mahanakhoninlove รวมมูลค่าแพ็กเกจละ 3,000 บาท โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวัน 12 กุมภาพันธ์ เวลา 16:00 ผ่านหน้าเฟสบุ้คเพจ King Power Mahanakhon

นอกจากนี้ ยังจัดแพคเกจชมวิวช่วงวันแห่งความรักระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับ 2 ท่าน พร้อมรับของที่ระลึกอมยิ้มรูปหัวใจ กรอบรูปพร้อมภาพคู่ ในราคาเริ่มต้น 2,200 บาท และยังมีโซนถ่ายรูปที่ตกแต่งด้วยไฟแอลอีดีรูปหัวใจยักษ์ขนาด 3 เมตร ซุ้มลูกโป่งทั่วชั้น 74 และร้านจำหน่ายดอกไม้ ที่จะมาเติมเต็มวันพิเศษให้พิเศษยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page ของ King Power Mahanakhon